Halsema sluit azc voor overlastgevers in West

Cameratoezicht in de EBTL aan de Transformatorweg. Beeld Dingena Mol

In een brief aan de gemeenteraad schrijft de burgemeester dat aan de omwonenden bij de opening in 2017 is beloofd dat de zogeheten EBTL (Extra Begeleiding en Toezicht Lokatie) in West na twee jaar zou sluiten. Deze belofte, ‘de druk op de beschikbaarheid van vastgoed in Amsterdam voor maatschappelijke opvang en de benodigde politie-inzet zijn de belangrijke overwegingen bij dit besluit’. Amsterdam heeft haar taak als verantwoordelijke hoofdstad vervuld, aldus de burgemeester. “Het is nu tijd voor andere gemeenten om deze rol op zich te nemen.”

In een EBTL worden overlastgevende asielzoekers opgevangen als strafmaatregel. Er is plek voor maximaal 50 bewoners die er maximaal drie maanden mogen blijven. Via een uitgebreid dagprogramma wordt geprobeerd om een gedragsverandering bij de bewoners teweeg te brengen. Bewoners mogen naar buiten, maar moeten zich aan een meldplicht en een gebiedsverbod houden.

Criminelen

Er zijn twee EBTL’s in Nederland, de tweede staat in Hoogeveen. In beide EBTL’s is geregeld sprake van overlast en incidenten. Gemiddeld drie keer per week wordt er vanuit de twee ETBL’s een 112-melding gedaan, omdat de situatie met een bewoner te ernstig uit de hand loopt. Het personeel van de ‘aso-azc’s heeft nauwelijks mogelijkheden om op te treden tegen het vaak agressieve en manipulatieve gedrag van de bewoners, bleek eerder uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Afgelopen jaar werden 34 incidenten als diefstal, zakkenrollerij, belediging, vernieling, heling en openbaar dronkenschap op de locatie in Amsterdam bij de politie gemeld. Er werden in heel 2018 zeventig mensen opgevangen. “Het toezicht in een EBTL is scherp en er zijn directe lijnen met wijkagenten,” zei een woordvoerder van de EBTL in West daarover tegen Het Parool . “We weten precies wie we in huis hebben en wie er naar buiten gaat. Het is ondoenlijk om dit soort incidenten helemaal uit te bannen.”

Het COA, verantwoordelijk voor de uitvoering, zou de locatie aan de Transformatorweg wel graag openhouden na 31 oktober 2019. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid laat een evaluatie uitvoeren van de proef met de twee EBTL’s. De uitkomsten daarvan worden na de zomer verwacht.