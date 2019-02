Halsema: situatie rond prostitutie op Wallen is onhoudbaar

Halsema reageert hiermee op eerdere stukken in Het Parool en op AT5, waaruit blijkt dat veel Amsterdammers de Wallen mijden vanwege de drukte, vinden dat er minder prostitutie moet zijn in dit gebied en dat de helft van de bevolking het niet meer van deze tijd vindt om vrouwen in een etalage te zetten. Halsema snapt dat veel Amsterdammers zo denken.



Toeristen

"Op deze manier vind ik het ook heel moeizaam. De omstandigheden waarin vrouwen hun werk moeten doen, zijn slechter geworden. Dus begrijp ik dat veel Amsterdammers denken: op deze manier is prostitutie niet meer zoals die ooit bedoeld was en die wij prettig vinden."



Raamprostitutie, een historisch fenomeen in Amsterdam, is wat haar betreft minder vanzelfsprekend geworden. "Het gaat in toenemende mate gepaard met het vernederen van vrouwen door grote groepen toeristen."



Halsema zal voor de zomer maatregelen op de middellange termijn aankondigen voor de Wallen. Hierbij kijkt ze ook naar prostitutie en gelden geen taboes. Alle opties liggen nog op tafel: meer ramen, verplaatsing van ramen, alles laten zoals het nu is.



'Onverteerbaar'

Bij Halsema staat voorop dat de maatregelen het lot van de vrouwen verbeteren die achter de ramen staan. "Ik vind het onverteerbaar. Daarom staat boven aan de lijst: hoe zorgen wij ervoor dat zij zelfstandiger en krachtiger zijn, niet misbruikt worden en niet verhandelbaar zijn."



Volgens de burgemeester is er een ernstig vermoeden van mensenhandel en uitbuiting. Ze heeft Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, gevraagd om alle scenario's te toetsen: wat zijn de effecten op het lot van de vrouwen.



Lees het volledige interview met burgemeester Halsema: 'Etaleren van kwetsbare vrouwen kan niet meer in deze stad'