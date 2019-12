Halsema schrijft briefje voor paspoortloze Daniël: ‘Hij is een Amsterdammer’

Daniël Buter. Beeld Daniel Cohen

Daniël Buter is, zo vertelde Halsema woensdag in een marathoninterview met Radio 1, met zijn oma bij de burgemeester op het stadhuis langs geweest om na te gaan of zij hem kon helpen. “Het mooie aan het burgemeesterschap is dat je mag nadenken over grote maatschappelijke problemen en dat je, als je de straat uitloopt, die problemen ook meteen tegenkomt. En bij Daniël merkte ik dat hij niet meer goed de straat op durfde, omdat hij bang was om aangehouden te worden.”

De geboren en getogen Amsterdammer werd afgelopen maand bijna uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, een land waar hij als baby één keer is geweest. Door een reeks slordigheden en misverstanden bleek hij geen papieren te hebben. Zijn ouders vertrokken naar het buitenland en Buter bleef bij zijn oma wonen. Die wist niet dat voor haar kleinzoon het papierwerk niet meer op orde was toen zijn vader de Nederlandse nationaliteit verloor.

Vrije voeten

Toen Buter wilde gaan studeren, had hij een paspoort nodig. Bij de aanvraag daarvan bleek dat hij niet meer in bezit was van de Nederlandse nationaliteit, waardoor hij in beeld kwam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zijn advocaat raadde hem vervolgens af in te gaan op een uitnodiging van de IND voor een gesprek. Daarop werd hij opgepakt om te worden uitgezet. Toen de zaak, onder meer in Het Parool, ruim aandacht kreeg en Buter een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning deed, kwam hij op vrije voeten. Hij mag de uitkomst van de procedure thuis afwachten.

“Hij is een Amsterdammer,” zegt Halsema tegen Radio 1. “Als zo iemand vermalen dreigt te worden in een bureaucratie en zelfs uitgezet dreigt te worden, terwijl hij toch echt bij onze stad hoort, dan kan ik niet anders dan naar voren treden om voor zo’n jongen in het geweer te komen.”

Dus schreef de burgemeester een briefje waarop staat dat hij Daniël Buter is, dat hij geen papieren heeft, maar dat hij vrij in Amsterdam moet kunnen rondlopen en dat hij niet mag worden opgepakt. “En dat anders contact met mij moet worden opgenomen. Met dat briefje heb ik hem weg kunnen sturen en ik hoop dat hij nu weer lekker op zijn fiets door Noord rijdt.” Over het papiertje: “Ik hoop dat het een verkreukeld briefje is in zijn portemonnee, dat hij heel af en toe te voorschijn haalt.”