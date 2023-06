Halsema scherpt toezicht op Amsterdams studentencorps aan: mogelijk sluiting van sociëteit

Vorig jaar stond er – nadat de misstanden bekend waren geworden – een lange rij voor de sociëteit in de Warmoesstraat voor de inschrijving voor het nieuwe verenigingsjaar. Beeld Sem van der Wal/ ANP

Er moet een eind komen aan de beschermcultuur en de strafbare feiten binnen studentencorps ASC/AVSV en daar gaat burgemeester Femke Halsema streng op toezien. De burgemeester ging deze week langs bij de vereniging. “Ik heb daar zeshonderd jongeren toegesproken en verteld dat er concrete plannen moeten komen om de cultuur te veranderen. Wat er in voorgaande jaren is gebeurd, is crimineel en strafbaar gedrag. Als dat in een buurthuis zou gebeuren, zou het land te klein zijn.”

Uit onderzoek blijkt dat leden van de vereniging zowel psychische als fysieke schade – van botbreuken en kneuzingen tot een hersenschudding – hebben toegebracht aan andere leden en (aspirant-)leden.

Vorig jaar nog kwam het ASC/AVSV in opspraak toen vrouwen in een toespraak tijdens het lustrumdiner ‘niks en niks meer dan een hoer’ en ‘sperma-emmers’ werden genoemd. Ook werd door aanwezigen verkondigd ‘de nekken van vrouwen te zullen breken om hun lul erin te steken’ en was er een act ingehuurd waarbij halfnaakte vrouwen met hun billen op de hoofden van mannen bonkten.

Strafbaar

Halsema benadrukt dat strafbaar gedrag binnen het corps niet anders is dan elders. “We gaan niet met twee maten meten.”

Als ‘handhaver van de openbare orde’ zal Halsema daarom de komende tijd ‘streng toezicht houden’ en er niet voor terugdeinzen in te grijpen. “Als dat nodig is, zal ik de sociëteit voor langere tijd sluiten,” zegt Halsema, die zich verantwoordelijk voelt voor het veilig en vrij volwassen worden van jonge mensen in de stad.

In een mail aan de vereniging schreef Halsema eerder deze week dat ‘het corpsleven sinds decennia gekenmerkt wordt door een ‘omerta’: ‘Een geheimhoudingsplicht die ervoor zorgt dat slachtoffers van geweld onbeschermd en vogelvrij zijn, terwijl de daders van geweld weten dat hun gedrag binnenskamers blijft. Zij hoeven geen rekenschap af te leggen en genieten een zekere onschendbaarheid. Voor de slachtoffers geldt het tegenovergestelde; zij missen juist de publieke erkenning van het aangedane onrecht.’

Openbaar rapport

Haar mail is een reactie op allerlei misstanden binnen het corps die na onderzoek structureel bleken te zijn. Recent onderzoek van advocatenkantoor De Roos & Pen stelt dat bij het corps een geweldscultuur heerst die tot breuken, kneuzingen, een hersenschudding en mishandeling heeft geleid. De vereniging maakte daarvoor excuses, maar wilde niet het volledige rapport openbaar maken.

“Ik vind dat het rapport openbaar moet worden,” zegt Halsema. “Al is het in de publieke versie. Nu worden de bevindingen weer geheim gehouden. Dan kunnen we er geen publiek debat over voeren.”

Er is door het corps, volgens Halsema, onvoldoende actie ondernomen om het tij te keren. Ze vindt dat de huidige vorm, waarbij elk jaar een nieuw bestuur (de senaat) wordt aangewezen, de situatie nog kwetsbaarder maakt. “Als iets niet goed gaat, moet de senaat ingrijpen, dat is een grote verantwoordelijkheid. Misschien moeten reünisten een actievere rol gaan spelen bij de veranderingen.”

Geen aangiften

In 2021 werden vroegtijdig en per direct de ontgroeningen van het corps stopgezet, de procedure die aspirant-leden moeten doorlopen voordat zij lid mogen worden. Dat gebeurde na meerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Uit intern onderzoek van het corps zelf bleek dat zes disputen zich schuldig hebben gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Halsema: “Er zijn tot nu toe geen aangiften gedaan over de misdragingen tijdens de kennismakingstijd, terwijl we het hebben over strafbaar crimineel gedrag.”

Twee jaar geleden trokken Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool al alle beurzen in van ASC/AVSV – met een waarde van 15.000 euro. Ook mocht de vereniging geen nieuwe leden werven of de vereniging promoten. Dat gold zowel voor de mannentak van het corps (ASC) als voor het vrouwencorps (AVSV). Het toenmalige bestuur zei dat een ‘drastische cultuurverandering’ nodig was. Dat daar in de praktijk weinig van kwam, werd een jaar later duidelijk tijdens het eerder genoemde lustrumdiner van ASC.

De inschrijvingen voor het komend verenigingsjaar openen op 18 juni. Vorig jaar stond er – nadat de misstanden bekend waren geworden – een lange rij voor de sociëteit in de Warmoesstraat en werden alle plekken bij het corps alsnog ‘gevuld’.

Het Amsterdamsch Studenten Corps wil niet reageren op vragen van Het Parool over het verscherpte toezicht van Halsema.

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.