Halsema roept religieuze Amsterdammers op niet samen te komen

Burgemeester Halsema. Beeld ANP

Volgens de RIVM-richtlijnen zijn religieuze bijeenkomsten (net als begrafenissen en huwelijken) nog toegestaan voor groepen van maximaal 30 personen. Dat heeft te maken met de in de wet vastgelegde godsdienstvrijheid.

Toch ontraadt burgemeester Halsema mensen nog naar bijvoorbeeld kerkdiensten te gaan, hoewel ze ook zegt de behoefte aan troost en steun te begrijpen. ‘Ik ben dankbaar dat het overgrote deel van de moskeeën, synagogen en kerken al over is gegaan naar online diensten. Ik doe een beroep op een ieder om dit te blijven doen. Het is echt nodig dat we elkaar zo weinig mogelijk fysiek ontmoeten.’

Groepsvorming

In de brief zet Halsema nog eens alle maatregelen op een rijtje: de landelijke regels (zoals die over groepsvorming, het openbaar vervoer en welke winkels nog open mogen zijn) en de plaatselijke regels die in Amsterdam gelden. Zo mogen hier op markten alleen nog etenswaren verkocht worden, zijn de Cruyff Courts, voetbalkooien en het fitnessapparatuur in parken afgesloten, en wordt extra cameratoezicht ingesteld op plekken waar zorgen zijn over drukte.

