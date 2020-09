Halsema roept huurbaas Hillsong-kerk op het matje om intolerantie lhbtiq’ers

Een viering van de Hillsongkerk in 2019. Beeld Dingena Mol

Dat zei de burgemeester tijdens een discussie met de gemeenteraad over recente gevallen van homogeweld. Afgelopen weekend gebeurde dat opnieuw. Dit keer werd Jesper Raaijman uit Oost belaagd met vuurwerkbommen en bekogeld met eieren, omdat hij uit solidariteit met zijn roze buren een regenboogvlag had opgehangen.

Vorige week, nadat een jongen bij Sloterdijk was afgetuigd vanwege zijn geaardheid, erkende Halsema ook al dat er sprake is van toenemend geweld tegen de roze gemeenschap. “Er is een groeiend probleem van intolerantie en intimidatie in onze stad en dat heeft onze aandacht,” zei ze.

Werkgroep

Binnen gemeente en politie wordt momenteel een werkgroep opgericht die de informatie-uitwisseling en het soort maatregelen rond homogerelateerde incidenten moet verbeteren.

Maar veel partijen in de raad willen meer zien dan alleen een reactie op de geweldsincidenten. De vrees is dat er binnen specifieke groepen, zoals orthodoxe christelijke en islamitische gemeenschappen, ideeën over lhbtiq’ers worden verspreid die indruisen tegen de vrijheid en gelijke behandeling van deze Amsterdammers.

Dit geldt onder meer voor de razend populaire kerkgemeenschap Hillsong Amsterdam. Uit een reportage van Het Parool blijkt dat leidinggevende rollen in deze gemeenschap alleen voor hetero’s zijn weggelegd en volgens oprichter oprichter Brian Houston wordt de ‘homoseksuele levensstijl’ door Hillsong afgewezen.

Halsema heeft die zorgen ook en wil de huurbaas van Hillsong, Theater Amsterdam, om opheldering vragen. “Als er signalen zijn dat gemeenschappen homo-genezing prediken of aanbieden, dan treden we daarmee in contact om te laten weten dat we daar niet van gediend zijn,” zei Halsema. “We geven netjes aan dat we geen bevoegdheden hebben, maar dat weerhoudt ons er niet van om een ernstig gesprek te voeren, bijvoorbeeld met de verhuurder van Hillsong.”

Ironie

De diensten van Hillsong vinden plaats in Theater Amsterdam, het gebouw waar ook de musical Anne, gebaseerd op het leven van Anne Frank, werd gespeeld. Halsema noemt het ‘van een tragische ironie’ dat uitgerekend vanaf dit podium mogelijk intolerantie wordt gepredikt.