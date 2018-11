Halsema: Rijk had paniek moeten voorkomen

Dat zegt burgemeester Femke Halsema vrijdag in gesprek met de lokale zender AT5.



Er had vorige week nooit paniek mogen uitbreken bij patiënten van het Slotervaartziekenhuis, nadat bleek dat het medisch centrum zijn rekeningen niet meer kon betalen.



De rijksoverheid en de zorgverzekeraars hadden dat moeten voorkomen. Maar zij hebben hebben verzuimd te zorgen voor "een zachte landing", ofwel een rustige overgangsperiode voor patiënten en personeel.



Volgens Halsema kwam de coördinatie na het faillissement te langzaam op gang. "Ik heb daarom ook vorige week gezegd dat de zorgverzekeraars aan de bak moeten en de minister heeft niet voor niets een vrij ingewikkeld debat in de Tweede Kamer achter de rug," aldus Halsema.



Afgelopen woensdag zegde een flink deel van de oppositie na het debat het vertrouwen op in minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wegens de gang van zaken.



De gemeente was volgens Halsema niet op de hoogte van de ernstige situatie. De zorgwethouder Marjolein Moorman werd volgens Halsema slechts vier dagen voordat er uitstel van betaling werd aangevraagd op de hoogte gesteld.



