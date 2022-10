Halsema: reguleer cocaïnehandel of verander de drugsaanpak

Burgemeester Femke Halsema. Beeld JEROEN JUMELET/ANP

“Ik ben echter een realist en weet dat voor zulke maatregelen te weinig politieke steun is”, zo zei ze bij de opening van een congres met een aantal Europese ministers over georganiseerde misdaad. Ze vindt wel dat landen anders naar drugsgebruik moeten kijken.

‘Alternatieve strategie’

Halsema deed haar uitspraken bij een bijeenkomst die is georganiseerd door minister van Justitie Dilan Yeşilgöz. Er zijn ook ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, of hun vertegenwoordigers, uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje naar Amsterdam gekomen. “Laten we de feiten onder ogen zien: de ‘war on drugs’ werkt niet. Inbeslagname werkt niet. En regulering van cocaïne is ook niet in beeld. Ik hoop dat we het erover eens kunnen zijn dat we een alternatieve strategie moeten formuleren,” zei Halsema tegen de aanwezigen.

Volgens de burgemeester moet de aanpak van drugs bestaan uit drie delen. “We moeten het geweld en het aantal wapens op straat terugbrengen. We moeten de economische en sociale ontwikkeling van bepaalde wijken en buurten ondersteunen. En we moeten de illegale geldstromen in kaart brengen, verstoren en afsnijden.” Op dat laatste punt pleit ze voor meer samenwerking tussen de Europese regeringen en de steden, omdat daar het geld wordt witgewassen.

Halsema benadrukt in haar toespraak dat ze vindt dat de politie in staat gesteld moet worden om criminelen aan te pakken. Ze vertelde de aanwezigen ook over de moorden op Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum, de broer van kroongetuige Nabil B., Redouan, en de vergismoord op de 17-jarige Mohammed Bouchikhi. De moorden leidden volgens Halsema tot krantenkoppen, maar “zijn in werkelijkheid slechts het topje van de ijsberg”.

Halsema is al lange tijd voorstander van het decriminaliseren van cocaïne. In 1996 pleitte ze daar al voor toen ze nog als criminoloog werkte voor het wetenschappelijk instituut van de Partij van de Arbeid. Destijds was ze een voorstander van gedogen. Dat is een compromis, waarbij iets formeel wel strafbaar is maar in de praktijk niet bestraft wordt. Haar woordvoerder zegt dat ze nu vindt dat de verkoop en het gebruik van cocaïne eigenlijk legaal zou moeten zijn, maar wel gebonden aan regels.