Halsema: radicale gebedshuizen in uiterste geval sluiten

Dat zei de burgemeester in het AT5-programma Het gesprek met de burgemeester. Daarin werd ze uitgebreid over het onderwerp bevraagd.



Halsema: "Er wordt al langer gezocht naar mogelijkheden of we in het uiterste geval een gebedshuis kunnen sluiten om op het moment Dat is een heel rigoreuze stap. Dat doe je ook alleen in het aller-aller-aller-uiterste geval. Maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals gebiedsverboden gebruiken."



Financiering uit het Midden-Oosten

Eerder gaf de Amsterdamse gemeenteraad al aan Halsema's anit-radicaliseringsbeleid te steunen. De nieuwe burgemeester gaf aan niet langer toenadering te gaan zoeken met salafitische imams. Ook moet de financiering uit het Midden-Oosten, bedoeld om moslims te bekeren tot radicale stromingen, stoppen, vindt Halsema.



Dat was een beleidswijziging ten opzichte van haar voorganger en waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Halsema: "Het is eigenlijk vrij simpel: als je anderen dwingt, dan vind ik dat je een probleem hebt met de gemeente. In de gemeente Amsterdam praten we met iedereen, maar niet met mensen die anti-democratisch zijn."