Halsema: protesteren tegen boetes van coronaprotest kan weleens succesvol zijn

Uitgaanspubliek in de rij bij Disco Dolly tijdens de protestactie De Nacht staat op. Beeld ANP

De boetes van 4500 euro kwijtschelden zal burgemeester Femke Halsema niet doen, want die zijn nu eenmaal ‘rechtmatig’ opgelegd. Wel biedt ze Amsterdamse clubs een mogelijke uitweg. Clubs kunnen na het ontvangen van de boete een ‘uitgebreide zienswijze’ indienen, waarna de gemeente besluit over het eventueel ‘afzien van de invordering’.

Halsema: “Op basis van uitgebreide zienswijzen nemen we dan een definitief besluit over de invordering, waarbij wij ook kunnen afzien van de invordering.” De burgemeester zei nog steeds achter het opleggen van de boetes te staan, omdat zij zich niet kan distantiëren van landelijke regels. Volgens Halsema bestudeert de gemeente die zienswijzen ‘nauwkeurig’.

Naar verluidt werden het afgelopen weekend 25.000 tickets verkocht en deden meer dan twintig clubs mee aan de actie De Nacht staat op. In een van de clubs waren op het hoogtepunt 2200 bezoekers. Burgemeester Femke Halsema ziet in dat clubs en jeugd zich in een ‘akelige positie’ bevinden. “Ze hebben behoefte aan omzet en aan het beleven van de nachtcultuur.”

Nu wel aan de regels houden

Ook komend weekend hebben clubs nog te maken met beperkende maatregelen, al zijn deze wel versoepeld. Vanaf vrijdag mogen horecagelegenheden tot 01.00 uur open en afstand houden is niet meer verplicht. Wel moet de QR-code worden gescand en wanneer er geen vaste zitplaatsen zijn, geldt een maximumaantal bezoekers van vijfhonderd. Een stap vooruit vergeleken met de huidige coronamaatregelen, een stap terug voor iedereen die 12 februari onder het motto De Nacht staat op tot in de late uurtjes op de dansvoer stond.

Pieter de Kroon, voorzitter van Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) en initiatiefnemer van De Nacht staat op, verwacht dat clubs zich komend weekend wél aan de regels houden. “We vroegen bij onze actie om perspectief, en dat hebben we gekregen. Dan is het zonde om dit weekend risico’s te lopen.”

De Kroon denkt dat De Nacht staat op heeft bijgedragen aan de versoepelingen in het nachtleven. “Anders kwamen we waarschijnlijk pas weer in een later stadium aan de beurt.” Ook Eelko Anceaux, eigenaar van De Marktkantine, is daarvan overtuigd. “Wij hebben de regels die nacht opgeblazen. We toonden aan dat er geen draagvlak en respect meer voor de maatregelen was.”

Feesten verplaatsen

Met de versoepelingen en eventuele kwijtschelding van de boetes zijn nog niet alle problemen verleden tijd. De drie uitverkochte events in De Marktkantine van komend weekend, waar 2000 man per avond op af zou komen, kunnen niet doorgaan. Ook de deuren van Radion blijven nog even gesloten en Paradiso verplaatst de clubavond van vrijdag naar volgende week.

De Kroon verwacht dat meer clubs hun feesten moeten verplaatsen of annuleren, maar weet niet om hoeveel gevallen het gaat. Zijn eigen zaak, de Chicago Social Club, opent voor maximaal vijfhonderd mensen tot 01.00 uur. Ook De Melkweg laat weten de feesten naar eerder op de avond te hebben verzet, om ze door te kunnen laten gaan.

Vanaf 25 februari gelden er geen vaste sluitingstijden meer en mogen clubs meer dan 500 mensen toelaten. Wel geldt daarbij de 1G-maatregel, wat betekent dat alle bezoekers getest moeten zijn. “Heel jammer dat die regel ondanks onze kritiek is doorgezet,” vindt De Kroon. “We denken dat de testbereidheid onder jongeren niet afdoende is. Daarnaast zijn we bang dat de testcapaciteit niet groot genoeg is, ook al zegt het kabinet van wel.”

Anceaux van de Marktkantine deelt die zorgen over organisatorische mogelijkheden en ziet het nut er niet van. “De overheid verliest zich in het zoeken naar krampachtige maatregelen om uit te stralen dat ze boel onder controle hebben. Ik ben geen wappie, maar sinds de zomer is de logica ver te zoeken. Met het instellen van die 1G-maatregel wordt ook het laatste restje van de gifbeker nog even leeggedronken.”