Halsema: prostitutie ook buiten de Wallen

Burgemeester Femke Halsema zet een volgende stap in het debat over de toekomst van de Wallen. Ze gaat verplaatsing van prostitutie naar andere delen van de stad onderzoeken, inclusief de buurten waar die nieuwe werkplekken kunnen komen.

Een prostitutiehotel buiten de Wallen is een van de mogelijkheden, zo zei ze donderdag in het raadsdebat. Halsema wil, op verzoek van de raad, ook onderzoeken of sekswerkers de mogelijkheid kunnen krijgen online klanten te werven of thuis te ontvangen, hetgeen nu nog niet is toegestaan.

Halsema pakt hiermee de punten eruit die op een meerderheid kunnen rekenen in een verder verdeelde gemeenteraad. Het debat schuift langzamerhand in de richting waarbij Amsterdammers er rekening mee moeten houden dat ook buiten de Wallen, het Singel en de Ruysdaelkade nieuwe werkplekken zullen ontstaan voor prostituees. Weinig partijen hebben hier bezwaar tegen.

Bewoners

Verdeeldheid heerst wel over de vraag of deze verplaatsing vervolgens leidt tot minder ramen op de Wallen. PvdA, Forum voor Democratie (FvD) en SP willen best een deel van de ramen hiervoor opofferen. CDA, ChristenUnie en Partij van de Ouderen willen zelfs dat alle ramen op de Wallen dichtgaan.

GroenLinks, Bij1 en D66 willen juist dat de ramen openblijven en dat er, bij elkaar opgeteld, meer werkplekken in de stad komen.

Halsema laat dit vooralsnog in het midden. “Ik wil dit scenario eerst beter uitwerken.” De verwachting is dat bewoners zich zullen verzetten tegen een bordeel of prostitutiehotel in hun buurt. Halsema gaat ook de financiële consequenties na, waarbij ze zei dat sluiting van ramen op de Wallen honderden miljoenen planschade kan opleveren.

De burgemeester ‘vernauwt’ hiermee de discussie, die ze aanving door vier scenario’s te formuleren: sluiting van alle ramen op de Wallen, uitbreiding van het aantal ramen op de Wallen, verplaatsing van een deel van de ramen naar een andere plek in de stad, of alle gordijnen dicht.

Online werven

Een meerderheid van de raad, bestaande uit GroenLinks, D66, PvdA en Bij1 wil dat sekswerkers de mogelijkheid krijgen hun klanten via internet te werven. Dat zou mogelijk moeten zijn op de nieuwe werkplekken in de stad, maar ook op de Wallen, als prostituees bijvoorbeeld hun gordijnen dicht willen doen, om uit het zicht van de hordes toeristen te blijven.

De roep om meer handhaving op de Wallen is luid. De enorme drukte is een van de redenen om in te grijpen in de raamprostitutie, naast het tegengaan van mensenhandel en het waarborgen van de mensenrechten van de prostituees. Volgens de raad zijn niet de sekswerkers schuldig aan de drukte, maar een aantal fracties constateert wel dat het red light district een internationale toeristenattractie is. Meer handhavers moeten ervoor zorgen dat toeristen zich beter gaan gedragen, zeggen vooral VVD en FvD.

Volgens Halsema is de overlast op de Wallen niet op te lossen met handhaving alleen.