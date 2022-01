Halsema: proportionaliteit van geweld is altijd leidend bij politie

Burgemeester Halsema gaat onder meer in op het incident waarbij tegen een verdachte een politiehond werd ingezet. Beeld Getty Images

In de brief geeft Halsema uitleg over de coronademonstratie van 2 januari, die op voorhand ‘bij hoge uitzondering’ werd verboden door de Amsterdamse driehoek. Aan het verbod gingen veel afwegingen vooraf, schrijft de burgemeester. Want, ‘demonstraties zijn in dit land een recht. En dat is niet voor niks.’

Maar, zo schrijft Halsema, in coronatijd is ‘het spanningsveld voor het lokale gezag’ ingewikkeld. Waar veel organisatoren van demonstraties in coronatijd veelal zelf maatregelen nemen om de gezondheidsrisico’s te beperken, ‘loopt dat bij demonstraties tegen de coronamaatregelen vaak anders’: ‘Men demonstreert tegen de coronamaatregelen en tegen de inperking van vrijheden.’

Bij het manifest van Samen voor Nederland op 2 januari gold dat met de verwachte opkomst van 25.000 deelnemers de anderhalve meter niet gehandhaafd zou kunnen worden op het Museumplein. Bovendien, zo schrijft Halsema, zou in de dagen voor 2 januari zijn gebleken dat niet alleen ‘vredelievende demonstranten naar het Museumplein wilden komen’. Vanwege die signalen zou er geen andere mogelijkheid zijn geweest dan de demonstratie te verbieden, aldus de burgemeester.

Politiegeweld

Halsema laat zich in de brief ook uit over het gebruikte politiegeweld tijdens de demonstratie. ‘De sfeer richting de politie was vijandig, demonstranten lieten zich moeilijk aanspreken en vorderingen werden niet opgevolgd,’ schrijft ze. Op basis van de risico’s die dat gaf, liet de driehoek het Museumplein ontruimen. De confrontaties die de opstopping daaropvolgend opleverde, waren zoals altijd bedoeld om de openbare orde te herstellen, schrijft Halsema. ‘Proportionaliteit in optreden is daarbij altijd het leidende beginsel.’

Brief naar VN-rapporteur

Ook gaat Halsema in op de inzet van een politiehond. Deze werd ingezet tegen een verdachte, nadat meerdere politieagenten gewond waren geraakt. VN-rapporteur Nils Melzer deelde op Twitter beelden van die situatie en noemde ze ‘walgelijk’. De burgemeester schrijft: ‘Ik heb de rapporteur in een brief gewezen op het beheerste en rechtsstatelijk optreden van de Amsterdamse politie en het belang om bij een incident op basis van gedegen en gewogen informatie te oordelen.’

In de brief zegt Halsema daarbij dat ze hoopt dat de rapporteur de Nederlandse politie niet beoordeelt op één rondcirculerende video op sociale media. Volgens Halsema faciliteert en beschermt de politie, deels onder haar gezag, alle demonstraties in Amsterdam. De diensten doen dit met inachtneming van de nationale, Europese en internationale wetgeving, schrijft ze daarbij. Ze vindt dat agenten er alles aan doen om zo goed mogelijk te werken.

Nederlandse politiebonden dienden vorige week een officiële klacht in tegen Melzer wegens ‘voorbarige conclusies’.

De politie hield naar aanleiding van de demonstratie van Samen voor Nederland dertig demonstranten aan, vier agenten raakten gewond. Een aantal demonstranten is middels speciale snelrecht-zittingen al veroordeeld tot cel- en taakstraffen.