Halsema prijst opgestapte wethouder Kock

Beeld ANP

Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. Udo Kock stapte woensdagochtend op na een verschil van mening over de toekomst van de geplaagde vuilverbrander AEB. Kock wilde het bedrijf van de hand doen via een privatisering, de overige coalitiepartijen zien meer in een samenwerking met een publiek bedrijf zoals huisvuilcentrale HVC, gevestigd in Alkmaar en Dordrecht.

De burgemeester noemt zijn vertrek een verrassing, maar begrijpt wel waarom hij deze stap heeft gezet. “Zijn voorkeur voor een snelle privatisering van AEB is begrijpelijk gelet op zijn invulling van de portefeuilles Financiën en Deelnemingen,” schrijft Halsema. “Het college geeft grote prioriteit aan het vinden van een financieel duurzame en publiek verantwoorde oplossing voor AEB.”

Halsema roemt Kock om het werk dat hij heeft verzet in de afgelopen vijf jaar als wethouder. “Udo Kock heeft veel betekend voor de stad. Onder zijn bezielende leiding is het financiële beleid van de gemeente Amsterdam robuuster geworden en is het begrotingsproces aanzienlijk verbeterd.” Halsema is Kock ook dankbaar omdat mede dankzij hem het Europees Medicijnagentschap EMA naar Amsterdam is verhuisd.

De werkzaamheden van Kock worden voorlopig waargenomen door de overige wethouders. D66 zal een vervanger voordragen voor Kock.