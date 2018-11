Halsema presenteert in lente scenario's prostitutie

Dat zei de burgemeester donderdagmiddag tijdens een debat over de kwestie. Volgens Halsema zijn er twee grote ontwikkelingen die de stad dwingen om nieuw prostitutiebeleid te maken. Allereerst is dat de toenemende toeristische drukte op de Wallen. Hierdoor komen de verdiensten van de prostituees onder druk te staan omdat bezoekers nauwelijks seksuele diensten afnemen, zei Halsema.



Daarnaast vinden vraag en aanbod elkaar in toenemende mate online, via contactadvertenties op sekssites. Hierdoor ontvangen sekswerkers steeds meer in woningen of hotels, buiten het zicht van toezichthouders en gezondheidsdiensten om.



Scenario's

Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP gaven eerder deze week al aan dat de prostitutie wat hen betreft niet langer geconcentreerd hoeft te blijven op de Wallen. Nieuwe hotelachtige locaties in andere delen van de stad, waar ramen niet noodzakelijk zijn, zouden volgens de partijen veel beter geschikt zijn voor de sekswerkers. Hier kunnen zij ook klanten ontvangen die ze online werven, iets wat nu niet is toegestaan voor sekswerkers die gebruik maken van raambordelen.



Halsema neemt alle ideeën mee en presenteert volgend voorjaar een aantal toekomstscenario's. Volgens de burgemeester is het belangrijk dat de gemeenteraad eerst bepaalt waar het naartoe moet met de prostitutie in Amsterdam, voordat het met nieuwe maatregelen komt.



Er zal in die scenario's vooralsnog niet getornd worden aan het besluit om de laatste 37 bordeelramen in het Sint Annekwartier uit te kopen. De exploitant, sekswerkers en diverse oppositiepartijen hopen dat dit besluit geschrapt wordt, maar Halsema zei dat ze dat vooralsnog niet doet. Alleen de gemeenteraad kan de sluiting van die ramen nog tegenhouden, maar lijkt daar ook niet toe geneigd.



