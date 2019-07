Halsema praat met islamgemeenschap over Haga Lyceum

Cornelius Haga Lyceum Beeld Eva Plevier

Hierbij zijn ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en onderwijswethouder Marjolein Moorman aanwezig, bevestigt een woordvoerder een bericht hierover in De Telegraaf.

Het gaat volgens de zegsman om een reeds gepland overleg, waarin de burgemeester nogmaals wil benadrukken dat de gemeente niet tegen islamitisch onderwijs is, maar wel tegen de huidige bestuurders van de school. “We willen de tijd nemen om uit te leggen waarom we er zo stevig ingaan en weten hoe het leeft in de gemeenschap, om ervoor te zorgen dat we niet tegenover elkaar komen te staan.”

In maart vond een vergelijkbare bijeenkomst plaats, aldus de woordvoerder. Onder de aanwezigen zijn onder anderen moskeebestuurders en mensen die betrokken zijn bij het onderwijs. Aanleiding om nu weer bijeen te komen is het kort geding over een verbod op het rapport van de onderwijsinspectie, waar de voorzieningenrechter donderdag over oordeelt. “We willen in gesprek blijven.”

De islamitische middelbare school in Amsterdam-West ligt onder vuur na berichten van de AIVD. Volgens die veiligheidsdienst lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. De school verzet zich tegen die conclusies en wil de publicatie van een kritisch inspectierapport over het lyceum tegenhouden.