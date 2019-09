Halsema: positief dat onvrede en mondigheid in Zuidoost toenemen

Niet al het geweld in Zuidoost uit de afgelopen weken is aan elkaar te koppelen, maar er is wel een rode draad in beeld, zeggen politiechef Frank Paauw en burgemeester Femke Halsema.

Kinderen van soms 12 jaar die met messen rondlopen, jonge groepjes criminelen die geweld direct vergelden met nieuw geweld. En rapformaties die dat verheerlijken, zoals de groep waar het laatste slachtoffer Jay-Ronne Grootfaam alias Trappydemon, deel van uitmaakte.

De politie heeft redelijk goed zicht op de kern van het probleem in de Bijlmer, zeiden Paauw en Halsema donderdag in de gemeenteraad. “We zien de bendevorming. Er zijn sommige groepen die niet eerder terug stappen dan dat hun discussie beslecht is met wapens. Daar zul je als overheid tussen moeten komen,” zegt Paauw.

Volgens hem wordt er momenteel hard geprobeerd om ‘een informatiepositie’ te krijgen in de groepen, politiejargon voor criminelen die eieren voor hun geld kiezen en gaan praten. Dat wordt bemoeilijkt door het grote wantrouwen dat de bendes onderling naar elkaar hebben, volgens Paauw wordt er om het minste of geringste iemand een ‘snitch’ genoemd, een verrader, met alle gevolgen van dien.

Buurten versterken

Volgens burgemeester Halsema moet er vooral niet te veel verwacht worden van conventionele maatregelen die meestal gesuggereerd worden tijdens dit soort geweldsgolven.

Preventief fouilleren, zoals de rechtse partijen suggereren? Halsema is er niet principieel tegen, maar in het geval van Zuidoost kost het vooral veel capaciteit. Het openen van inleverpunten voor wapens, zoals D66 en de ChristenUnie willen? Goed voor de moraal, maar weinig effectief, zei Paauw. “De jongeren waar we het hier over hebben komen die wapens natuurlijk niet inleveren. In Rotterdam werkte het omdat het buurtbewoners mobiliseerde.”

De buurten versterken zodat de inwoners zelf de kracht hebben om het geweld de kop in te drukken, lijkt naast de politieonderzoeken, momenteel de strategie vanuit het stadhuis. Er komen uitstapprogramma’s voor jonge criminelen, een experiment met een buurtgerecht zodat bewoners kunnen zien dat het rechtssysteem ook voor hen werkt. Er wordt meer ruimte gezocht voor ontmoetingsplekken, waar veel vraag naar is in Zuidoost. En meer aandacht.

“In de hoeveelheid politie en handhaving is het bepaald niet zo dat Zuidoost vergeten is. Men heeft het gevoel niet genoeg aandacht te krijgen,” zei de burgemeester. Zelf gaat ze daarom vrijdag opnieuw op bezoek in de wijk. Halsema ziet ook iets positiefs. “De onvrede en de mondigheid in Zuidoost nemen enorm toe en dat beschouw ik als een lichtpuntje.”