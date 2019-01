Halsema pleit voor bestrijding armoede en criminaliteit

Dat zei burgemeester Halsema dinsdagavond tijdens een toespraak op de nieuwjaarsontvangst van de gemeente Amsterdam.



Niet iedereen merkt het dagelijks leven dat de stad van iedereen is, zei Halsema. "Niet iedereen heeft deel aan de groei, aan de stijgende welvaart of aan de kansen die de stad biedt. (...) het is onverdraaglijk als postcodes verraden waar schulden, overlast, drugscriminaliteit, huiselijk geweld en sociale spanningen samenkomen en mensen gevangenhouden."



Halsema zei sinds haar aantreden in juli op zoek te zijn geweest naar het antwoord op de vraag wat Amsterdam precies is. "Na een half jaar bij talloze mensen op bezoek te zijn geweest, in buurtcentra, bij ondernemersverenigingen te zijn geweest, is mijn ondubbelzinnige antwoord: een plek van hoop."



Nieuwsgierig

Dat ligt volgens de burgemeester besloten in de verwachting die migranten hadden die in het verleden naar de stad trokken. Ook refereerde ze aan de opkomst van de protestbeweging en de emancipatie van homo's, fenomenen die in Amsterdam ontstonden. "Als historische handelsstad hebben we het in ons om dat wat nieuw en anders is nieuwsgierig tegemoet te treden en om onze onderlinge geschillen te beslechten."



Halsema vertelde dat ze sinds haar start als burgemeester aan lichaamsbeweging probeert te doen door te roeien op de Amstel. Dat is haar tot op heden drie keer gelukt, erkende ze tegenover het lachende publiek in de grote zaal van de Marktkantine in West.