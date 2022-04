Halsema pakt drukte in Centrum verder aan: breder alcoholverbod en kleinere terrassen

Beeld Joris van Gennip

Horecazaken op de Wallen en de Nieuwmarkt mogen hun terrassen vanaf volgende week vrijdag niet meer uitbreiden. Die maatregel was in coronatijd ingesteld om de ‘zwaar getroffen horeca tegemoet te komen’. Ook komt er een uitgebreider alcoholverkoopverbod: van donderdag tot en met zondag mag na vier uur in de middag geen alcoholische drank meer verkocht worden.

Halsema zegt dat de terrasuitbreiding niet permanent was en dat rekening gehouden moet worden met de overlast die toeristen nu veroorzaken. Halsema: “Opnieuw leggen de snel toenemende bezoekersaantallen, en de overlast die dit met zich meebrengt, een onacceptabele druk op de openbare ruimte en de leefbaarheid op de Wallen.”

Per direct voert de gemeente daarom ook meer crowdmanagement in. Op de Wallen wordt, net zoals in coronatijd, in verschillende stegen éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat moet ertoe leiden dat op piekmomenten de toegang tot het gebied gedoseerd wordt tot 70 procent van de bezoekersaantallen van 2019. De gemeente onderzoekt of het hier draaihekjes kan plaatsen om zo bezoekers in en uit het Wallengebied te laten. Daarnaast zal intensiever worden gehandhaafd op straatdealers.

Kritische grens

Tijdens het Paasweekend was weer goed te zien hoe het centrum te lijden heeft onder de massaliteit van het toerisme. Volgens burgemeester Halsema is de ‘kritische grens’ van de overlast die de drommen toeristen brengen na twee jaar corona alweer bereikt, zo laat ze in een interview met Het Parool weten. “Koningsdag en de Pride zijn uitzonderlijke dagen die horen bij de hoofdstad, maar het prachtige historische centrum waar mensen wonen moet niet permanent worden gebruikt als een pretpark.”

Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de drukte tegen te gaan. Er geldt al een hotelstop, het toeristische aanbod in de winkelstraten wordt teruggedrongen, kroegentochten en rondleidingen op de Wallen zijn verboden en al langer geldt dat op straat geen alcohol gedronken mag worden.

Halsema zegt nog bezig te zijn met ‘aanvullende maatregelen’. Te denken valt aan een nog uitgebreider alcoholverkoopverbod, bezoekers die na een bepaalde tijd horecazaken niet meer in mogen en sluitingstijden van uitgaansgelegenheden terugbrengen van drie naar twee uur ’s nachts. Halsema: “Deze stappen vragen om nadere uitwerking, waaronder de noodzakelijke politie- en handhavingscapaciteit, logistieke voorbereiding en juridische voorbereiding.”

Geen seksondernemers meer in het Centrum?

Daarbovenop is de burgemeester bezig met het realiseren van ‘middellange- en langetermijnmaatregelen’ om zo de economische structuur van de binnenstad en de monocultuur te doorbreken. De burgemeester is voorstander van een tijdelijk coffeeshopverbod voor toeristen, al ziet de gemeenteraad dit niet zitten.

Samen met de gemeenteraad wordt wel al gezocht naar een locatie voor een erotisch centrum. Halsema zegt dat er een shortlist is van acht mogelijke locaties, waar zij de raad binnenkort uitgebreider over informeert. Daar moet ook ruimte komen voor seksondernemers, zo laat Halsema in het interview van dit weekend weten. “Seksondernemers moeten hard nadenken over hoe zij omgaan met busladingen aan toeristen die wij liever kwijt dan rijk zijn.”