Halsema pakt coffeeshops aan in strijd tegen overlast hasjtoeristen

De beroemde coffeeshop The Bulldog. Beeld Shutterstock

Ze laat uitzoeken hoe Amsterdam kan voorkomen dat zoveel toeristen naar de stad komen om te blowen. Ze wil de cannabismarkt beheersbaar maken. Op het stadhuis wordt hierbij ook nagedacht over sluiting van coffeeshops.

Het onderzoek moet ook duidelijk maken welke lokale regels mogelijk zijn voor de – nu nog – illegale aanvoer van hasj en wiet via de ‘achterdeur’ van de coffeeshops.

Dit blijkt uit een brief die ze vrijdagmiddag heeft gestuurd aan de gemeenteraad.

Motieven

Halsema heeft onderzoek laten uitvoeren door de Dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek, waarbij toeristen op de Wallen is gevraagd naar hun motieven om naar Amsterdam te komen en welke rol coffeeshops hierbij spelen. Voor een ruime meerderheid van de toeristen, 57 procent, zijn de coffeeshops een belangrijke of zeer belangrijke reden om hier naartoe te komen. Voor eenderde van de Britse toeristen is dit zelfs de belangrijkste reden.

Als de coffeeshops dicht zouden gaan, dan komt 44 procent van de Wallentoeristen niet meer of minder vaak naar Amsterdam.

De Wallen en prostitutie zijn voor dezelfde toeristen een veel minder belangrijke reden om naar Amsterdam te komen. Voor een ruime meerderheid speelt the red light district niet of nauwelijks een rol bij hun keuze voor onze stad.

Als de ramen dichtgaan, zal ongeveer eenderde niet meer of minder vaak naar Amsterdam komen.

Afschrikken

Entreegeld heffen voor de Wallen heeft wel een afschrikwekkende werking. Driekwart van de toeristen zou dit gebied vaker mijden.

Halsema zal de resultaten van het onderzoek betrekken bij haar aanpak van de overlast in de binnenstad. De burgemeester stelde eerder al de toekomst van prostitutie op de Wallen ter discussie. Ze onderzoekt momenteel of verplaatsing van sekswerk naar andere delen van de stad een optie is en waar de nieuwe werkplekken dan moeten komen.