Halsema overleeft motie van wantrouwen over demonstratie op de Dam

Femke Halsema is nog altijd de burgemeester van Amsterdam. De motie van wantrouwen, ingediend door de VVD, met steun van Forum voor Democratie (FvD) en Partij van de Ouderen, kreeg bij lange na geen meerderheid.

Halsema kan dus verder als burgemeester en beloofde extra stappen te gaan zetten om Amsterdammers weer voor zich te winnen.

Ze betuigde tijdens het debat spijt voor haar optreden tijdens de protesten tegen racisme en politiegeweld, vorige week maandag op de Dam. Ze vindt dat er te weinig is gedaan om demonstranten te vragen om weg te gaan van het te drukke plein. “Dat spijt mij. Dit is een les voor de toekomst.”

Het was niet de enige spijtbetuiging die de burgemeester deed in de Stopera. Wel blijft ze staan achter haar beslissing om niet in te grijpen toen het te druk werd. Het was in haar ogen beter en veiliger om de demonstratie op een normale af te laten lopen.

Het spoeddebat was aangevraagd door de rechtse oppositiepartijen VVD, Forum voor Democratie, CDA en Partij van de Ouderen. Dit ging gepaard met een motie van wantrouwen, ingediend door de VVD, waarmee de positie van Halsema op het spel kwam te staan. Deze vier partijen eisten opheldering over de onderschatting van de mensenmassa en wilden dat Halsema verantwoording zou afleggen.

“Je zult maar dag en nacht gewerkt hebben op intensive care en dan deze mensenmassa zien op de Dam en een burgemeester die de regels niet handhaaft en daarvoor niet eens excuses aanbiedt,” aldus Marianne Poot, fractievoorzitter van de VVD, de grootste oppositiepartij in de Amsterdamse raad.

Terechte vragen

Halsema vond de vragen terecht en noemde de beelden van de overvolle Dam ‘pijnlijk om te zien’. Ze kondigde twee onderzoeken aan: een door de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de vraag waarom signalen van de grote opkomst niet zijn opgevangen, plus een onafhankelijk onderzoek naar hoe de besluitvorming dat weekend onder haar leiding tot stand is gekomen.

De coalitie van GroenLinks, PvdA, SP en D66 schoot Halsema te hulp. Maar ook oppositiepartijen Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie, Bij1, Denk en de Liberaal-Conservatieve Fracties steunden de motie niet, waardoor een ruime meerderheid van de Amsterdamse raad vindt dat Halsema moet blijven.