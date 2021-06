Halsema over stroom toeristen: ‘We willen en kunnen niet alles tegenhouden’

Na het opheffen van de eerste lockdown vorig jaar was de drukte, met name in de binnenstad van Amsterdam, in no time weer op peil. Beeld Joris van Gennip

Het worden waarschijnlijk geen 9 miljoen bezoekers zoals in 2019, denkt burgemeester Halsema. Daarvoor liep de lockdown dit jaar nog te lang door. Hoeveel het er wel worden, is moeilijk in te schatten. Maar dát ze komen, weet iedereen.

Dat is de dure les uit coronajaar 2020, toen na het opheffen van de eerste lockdown de drukte, met name in de binnenstad van Amsterdam, in no time weer op peil was, de bijbehorende overlast incluis. Het ging met name om jonge reizigers uit omliggende landen die vanwege het mooie weer tamelijk spontaan met de auto naar Amsterdam reden.

De burgemeester is nu een gewaarschuwd mens. “Wij wonen in het centrum en ik zie nu zelf ook een enorme toename van het aantal buitenlandse nummerborden,” zegt Halsema. “Het gaat snel, maar we willen er geen illusies over creëren, we willen niet alles tegenhouden en hebben ook niet de middelen om dat te doen.”

Volgens Halsema snakt de middenstand en de hotellerie momenteel juist naar de terugkeer van toeristen. “Maar we hopen wel op bezoekers die hierheen komen om onze pas geopende musea te bekijken.” De burgemeester benadrukt nog maar eens dat in Europa vrij verkeer van personen geldt. Amsterdam heeft z’n bezoekers niet voor het uitkiezen en de gemeente kan niemand zomaar wegsturen.

Welk soort toeristen de stad deze zomer kan verwachten, hangt volgens Halsema af van de vraag hoe snel mensen weer massaal het vliegtuig durven pakken om op vakantie te gaan. “Je ziet nu vooral dagjesmensen en jongeren uit omliggende landen. Of het heel erg druk wordt, is afhankelijk van de mate waarin mensen weer dicht op elkaar in een budgetvlucht durven te stappen.” Uit onderzoek blijkt dat in het merendeel van de Europese landen ruwweg 6 op de 10 mensen pas op vakantie wil gaan naar het buitenland als ze gevaccineerd zijn.

Oude maatregelen keren terug

De ervaring van vorig jaar is dat de eerste bezoekers na de lockdown vooral komen om naar de sekswerkers op de Wallen te kijken, te blowen en in de binnenstad rond te hangen. Daarom worden veel bestaande maatregelen aangescherpt, en oude maatregelen afgestoft.

Er is extra crowdmanagement beschikbaar, er gaat een lachgasverbod in het Wallengebied gelden en mogelijk wordt ook het bezit van alcohol verboden. Net als vorig jaar ligt er een verkoopverbod voor alcohol in winkels klaar als de overlast in de binnenstad onacceptabele niveaus aanneemt.

Volgens Halsema zijn 78 handhavers beschikbaar voor het gebied, op uitgaansavonden komen daar nog eens 24 agenten bij. Een klein groepje handhavers gaat speciaal letten op ‘autoslapers’, toeristen die geen zin hebben om een hotel te betalen. Deze handhavers hebben een pin-apparaat bij zich zodat boetes direct kunnen worden afgerekend. “We doen wat we kunnen met de mensen die we hebben. Maar we gaan geen handhavers weghalen uit andere wijken, de mensen in de rest van de stad hebben ook overlast die we willen tegengaan.”

Overlast beperken

Het zijn allemaal maatregelen om de overlast te beperken. Volgens Halsema is het niet mogelijk om iets te doen aan een belangrijk bron voor alle belangstelling voor de Wallen, de sekswerkers achter de ramen. Eerder sluiten, zoals door sommige partijen in de gemeenteraad wordt gesuggereerd, zodat het aan het eind van de avond rustig wordt op straat, is niet een-twee-drie geregeld.

“Het kabinet zegt dat sekswerkers weer aan de slag mogen en dan kunnen wij als gemeentelijke overheid niet zomaar ingrijpen,” zegt Halsema. “Het inperken van sluitingstijden vergt een lange overgangsperiode, dat heb je niet in een maand geregeld.” Volgens haar maakt de maatregel wel deel uit van haar langetermijnbeleid om de Wallen leefbaarder te maken. Hierbij wordt ook gekeken naar het vervroegen van de sluitingstijden van de reguliere horeca in het gebied.

De vraag is ook: hoe tolerant zullen de binnenstadbewoners nog zijn richting bezoekers, na de relatieve rust van de afgelopen maanden? “Ik kan mij voorstellen dat het hen rauw op hun dak valt, maar de stilte van de laatste maanden kon soms ook buitenaards overkomen,” zegt Halsema daarover. “De gemiddelde Amsterdammer heeft een ambivalente houding ten opzichte van drukte. Veel te druk is hinderlijk, maar tegelijkertijd genieten we ook van wat de stad te bieden heeft, daarom wonen we hier! Deze zomer zullen beide kanten zichtbaar zijn.”