Liveblog

Halsema over liquidatie advocaat: ‘Drama voor onze samenleving’

Advocaat Derk Wiersum is woensdagochtend in Buitenveldert doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces tegen Nederlands meest gezochte criminelen Ridouan Taghi en Said Razzouki. Volg in dit blog de laatste ontwikkelingen over de liquidatie.