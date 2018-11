Halsema over boerkaverbod: de wet geldt ook in Amsterdam

Halsema wekte in het hele land woede en verbazing toen ze vrijdag zei dat ze het boerkaverbod niet erg Amsterdams vond. "Het past gewoon niet bij Amsterdam dat wij mensen uit de tram halen, omdat ze de nikab dragen," zei Halsema op een bijeenkomst in jongeren centrum Argan. "Dat is onbespreekbaar, lijkt me."



Vooral in Den Haag, waar de wet op het Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding net is aangenomen, werd woedend gereageerd op die opmerking. Halsema dient de wet uit te voeren, klonk het vanuit het kabinet. Of de burgemeester de misverstanden daarover even wilde wegnemen.



Nuance

Dat deed Halsema woensdagmiddag. "Wetten gelden in Amsterdam. Maar in de driehoek (gemeente, politie en OM, red.) kunnen we zelf besluiten waaraan we prioriteit willen geven. Hieraan niet," zei ze resoluut.



Volgens de burgemeester had zij tijdens de discussieavond zelf ook al gezegd dat de wet gewoon uitgevoerd dient te worden, maar dat je daar als gemeente zelf de prioritering kunt bepalen. "Ik heb contact gezocht met het kabinet om duidelijk te maken wat ik bedoelde. Ik stuurde zelfs het transcript van mijn interview bij AT5, in de hoop dat er rust zou ontstaan. (...) Ik merk dat deze nuance niet overal even goed is aangenomen."



Principiële moeite

Toen Halsema zei dat ze de wet niet bij de stad vond passen, bedoelde ze dat in het licht van de lange Amsterdamse traditie van godsdienstvrijheid, legde zij uit. "Mijn principiële moeite met de wet is misschien niet weg, maar dat doet niet ter zake. Waar het om gaat is dat de wet geldt, maar dat we er geen prioriteit aan geven."



Volgens Halsema besteedt zij de schaarse opsporings- en handhavingscapaciteit liever aan de bedreiging van misdaadjournalist John van den Heuvel, of de situatie op Wittenburg na de liquidatie van een onschuldige vrijwilliger.



Ook wees ze op organisaties als het GVB en de vereniging van Hogescholen, die al hebben aangegeven de politie niet te zullen bellen als vrouwen gehuld in een boerka of niqab in klaslokalen of de trams plaatsnemen.



Einde discussie

Voor de VVD, die om opheldering had gevraagd, was de uitleg van Halsema genoeg. "De wet geldt ook in Amsterdam, dat heeft de burgemeester opgelost. Einde discussie," zei raadslid Eric van der Burg.



