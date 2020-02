Halsema oppert: sekscentrum als alternatief voor de Wallen

Een prostitutiehotel of erotisch centrum zijn de meest voor de hand liggende alternatieven voor prostitutie buiten het Wallengebied. Dit ontlast de binnenstad en biedt sekswerkers meer variatie in legale werkplekken.

Dit blijkt uit een brief die burgemeester Femke Halsema dinsdagmiddag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De alternatieve plek voor prostitutie in de stad is een volgende stap in het Wallen-debat, dat vorig jaar door de burgemeester in gang is gezet. Uiteindelijk moet het leiden tot minder overlast in de binnenstad, bestrijding van mensenhandel en veilige, vergunde werkplekken voor sekswerkers.

Een erotisch centrum is het meest uitgebreide alternatief voor prostitutie buiten het Wallengebied. Eenmaal binnen, kunnen klanten langs inpandige ramen lopen, of in een werkkamer de sekswerker ontmoeten met wie ze online al hebben afgesproken.

Zo’n centrum kan ook een bordeel bevatten, sekstheater, cafés en eventueel een beautysalon of zonnestudio voor de sekswerkers. Deze erotische pleisterplaats moet de feesttoeristen trekken die nu massaal naar de Wallen gaan, en daarmee de binnenstad ontlasten. Voor sekswerkers is dit een veilige plek, waar de gemeente vrij makkelijk kan handhaven.

Een prostitutiehotel biedt vergelijkbare werkplekken voor sekswerkers, maar dan zonder horeca en seksclubs. Hier zullen vooral klanten op afkomen die gericht op zoek zijn naar de diensten van sekswerkers, maar waarschijnlijk veel minder feesttoeristen die impulsief en onder invloed kiezen voor prostitutie.

Vijf scenario’s

In haar brief schetst Femke Halsema vijf scenario’s voor een alternatieve werkplek voor prostituees. Ook raamprostitutie op straat, binnenin een pand, of een prostitutiehotel zonder inpandige ramen, staan op de lijst. Maar volgens Halsema bieden een uitgebreid prostitutiehotel of een erotisch centrum de meeste kansen om de overlast in de binnenstad te bestrijden en sekswerkers een veilige en legale alternatieve werkplek te bieden. Zo’n alternatief zou minstens honderd werkplekken moeten herbergen om levensvatbaar te zijn, nabij een OV-knooppunt zoals een halte van de Noord/Zuidlijn, aldus de burgemeester.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad een keuze moeten maken, niet alleen voor de vorm, maar ook voor de locatie en het businessmodel. Het ligt voor de hand dat diverse raamexploitanten een hotel of centrum kunnen uitbaten. Halsema raadt af om hier als gemeente zelf mee aan de slag te gaan, zoals is geprobeerd bij gemeentebordeel My Red Light.

De keuze voor een nieuwe plek in de stad is onderdeel van een groter debat over de toekomst van raamprostitutie op de Wallen. Halsema werkte eerder diverse mogelijkheden uit: zoals meer ramen, verplaatsing van een deel van de ramen naar een nieuwe plek, sluiting van alle ramen of de gordijnen dicht. Voor geen van varianten was een meerderheid in de raad. Wel is er overeenstemming over ruimte voor prostitutie buiten de Wallen, via een nieuwe werkvorm. Vandaar dat Halsema dit deel alvast heeft uitgewerkt.