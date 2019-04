Halsema op werkbezoek in New York

Halsema en Kock gaan bestaande samenwerkingen versterken en nieuwe uitwisselingen bevorderen. Op het programma van de burgemeester staan de onderwerpen veiligheid, kunst en cultuur, digitale rechten en gedeelde geschiedenis.



Op 8 april brengt ze een bezoek aan het stadsarchief van New York. Die dag wordt uitgeroepen tot New Amsterdam Cultural Heritage Day. Er wordt dan ook een expositie geopend over 'burger rights', het systeem van gemeentelijk staatsburgerschap dat in 1657 werd geïntroduceerd in Nieuw Amsterdam, gemodelleerd naar het voorbeeld van Amsterdam.



Wethouder Kock haalt de economische banden tussen de twee steden aan, met name in de 'life sciences'-sector. Dat is op dit moment in Amsterdam een snel groeiende bedrijfstak.