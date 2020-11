Halsema: ‘Onze vrijheid in Europa ligt keer op keer onder vuur’

Onze vrijheid ligt in Europa keer op keer onder vuur, zei burgemeester Femke Halsema woensdagmiddag in de gemeenteraad, waar ze namens de stad haar afschuw uitsprak over de recente aanslagen in Nice, Wenen en de moord op de Franse leraar Samuel Paty.