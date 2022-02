Halsema ontspringt de dans in kwestie Booij

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam staat de pers te woord na afloop van het Veiligheidsberaad. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's keken vooruit naar stap 4 en 5 van het openingsplan van het kabinet. Beeld ANP

Tijdens een debat over de kwestie heeft Halsema woensdagmiddag de gemeenteraad overtuigd dat er van vriendjespolitiek geen sprake was en er genoeg in gang is gezet om herhaling te voorkomen. Halsema zei dat zij de ontstane situatie betreurt, tegelijkertijd bleef zij Booij verdedigen als de geschiktste kandidaat voor de klus.

Booij werd in 2019 aangesteld om tegen betaling van 10.000 euro per maand de viering van 750 jaar Amsterdam te organiseren. Booij is een kennis van de burgemeester. Zijn deskundigheid als aanjager van culturele projecten maakte dat hij deze opdracht onderhands gegund kreeg. Door gemeentelijke fouten liep aanstelling als zzp’er vervolgens door tot in 2022 waardoor zijn verdiensten de Europese aanbestedingsgrens van 214.000 euro dreigden te overschrijden. Nadat studentenblad Propria Cures dit aan het licht had gebracht, moest Booij per direct stoppen met zijn werk. Door de hoogte van de vergoeding van Booij, zijn persoonlijke band met de burgemeester en de vele fouten bij zijn aanstelling groeide de kwestie uit tot een grote rel met veel imagoschade voor de betrokkenen.

Schijn van vriendjespolitiek

Halsema erkende woensdag dat ze bij Booijs aanstelling meer op haar hoede had moeten zijn voor de ontstane schijn van vriendjespolitiek. “Dat u vindt dat de intuïtie een andere had moeten zijn, kan ik met het ontstane beeld wel beamen.”

Bijna alle partijen in de raad erkenden dat er bij de aanstelling van Booij van vriendjespolitiek geen sprake was geweest, zoals Halsema altijd gezegd heeft. “Ik zie dat de burgemeester dit heel erg serieus heeft opgepakt. Ik heb als raadslid nog nooit zo veel toezeggingen gehad om dit in het vervolg te voorkomen,” zei VVD-raadslid Marianne Poot.

Dat de grootste oppositiepartij deze conclusie trekt, betekent dat een ruime meerderheid van de raad de kwestie Booij niet beschouwt als een moedwillige beslissing van de burgemeester, maar een ongelukkige samenloop van omstandigheden. “Ik heb vertrouwen in de intenties van de burgemeester,” zei PvdA-raadslid Dennis Boutkan.

Wel hamerden veel partijen er op dat er meer politieke sensitiviteit nodig is als de burgemeester een bekende aanstelt, omdat foutjes of onduidelijkheid het vertrouwen in de politiek beschadigt. “De burgemeester is binnen de kaders gebleven,” zei raadslid Tjitske Kuiper (CU). “Belangrijker is: wat is het beeld dat blijft hangen? Dit is een kras op wat een mooi feest moet worden.”

Zo transparant mogelijk

In tegenstelling tot vorige week toen de burgemeester niet tevreden was over de ambtenaren die de aanstelling van Booij hadden geregeld, vroeg Halsema woensdag om begrip voor hen. “Ter verdediging van de ambtenaren wil ik zeggen dat in de tijd van Booijs aanstelling de pandemie is uitgebroken. Mensen werkten deels thuis, velen waren gepreoccupeerd door corona. Het is geen excuus, maar helpt te begrijpen waarom het zo rommelig is gelopen.”

Halsema heeft beloofd dat ze dit soort functies, ook als de kandidaten uit haar netwerk komen, in het vervolg altijd zo transparant mogelijk en via een openbare procedure zal vervullen. De nieuwe programmadirecteur Amsterdam 750 jaar zal zo mogelijk ook in dienst worden genomen als ambtenaar, beloofde de burgemeester Halsema opnieuw. “Er is een beeld ontstaan dat volstrekt haaks staat op mijn intenties. (...) Dit maakt dat ik, terugkijkend, stevig baal van wat er is gebeurd.”

Wel waarschuwde wethouder Rutger Groot Wassink (inkoop) dat de huidige economische omstandigheden de gemeente dwingen om juist meer, in plaats van minder personeel als zelfstandige in te huren. Volgens hem wordt er op dit moment regelmatig misbruik gemaakt van de schaarste op de arbeidsmarkt.