Halsema onderzoekt ruimte voor actie tegen gebedshuizen

El Tawheed

Deze uitspraken leidden tot een uitgebreid debat. Logisch, want voor veel partijen is het onderwerp een kernactiviteit. Forum voor Democratie pleitte ervoor om het de El Tawheed moskee zo lastig mogelijk te maken. "Dat is een centrum van radicalisering." Partijleider Annabel Nanninga wil dat de gemeente het erfpachtcontract met deze moskee opzegt. "We zijn niet voor erfpacht, maar dit kan ons nu toch helpen onze tanden te laten zien tegen schandvlek in onze stad."



Halsema zei dat erfpacht alleen kan worden opgezegd bij langdurige achterstallige betalingen. Van sluiting is geen sprake, want er zijn geen strafbare feiten geconstateerd.



Erkenbrand

Denk stelde voor om een bijeenkomst van alt-right beweging Erkenbrand dan ook te verbieden. De burgemeester ziet hier niets in. "We kunnen niet voorafgaand beperkingen opleggen aan vrijheid van meninsguiting," aldus Halsema. "Het is niet duidelijk of deze organisatie naar Amsterdam wil komen, maar als er aanwijzingen zijn voor verstoringen van de openbare orde, grijpen we in." Dat kan betekenen dat iemand in de zaal wordt gezet.



Femke Roosma van GroenLinks zei dat de burgemeester weinig kan doen aan de ophef die is ontstaan na haar uitspraken. "We gaan geen moskeeën sluiten. Daar is geen reden toe."