Halsema: ondermijning door drugshandel nadert kritisch punt

Het helpt niet dat criminelen in de rapcultuur, in films en series tot rolmodel worden verheven

De grote steden kampen bovendien met 'de toename van excessief geweld in de openbare ruimte' en 'de aantrekkingskracht van het drugsgeld op jongeren'. Zo komt die 'parallelle economie' ook in de 'kwetsbare wijken' terecht.



Het helpt niet dat criminelen 'in de rapcultuur, in films en series tot rolmodel worden verheven'.



100 miljoen

Steeds als de overheid ingrijpt, passen misdaadgroepen zich snel aan waardoor ze juist nog sterker en efficiënter worden. 'De netwerken bedienen zich van uitgebreide financiële kennis, van witwaspraktijken, systematisch geweld en soms van bewuste contrastrategieën'.



Hoe meer zicht de overheid krijgt op 'de ondermijnende effecten van de drugseconomie', hoe duidelijker wordt dat grote delen van de drugsmarkt 'voor de overheid nog onzichtbaar en ondoordringbaar zijn'.



De regering heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor extra bestrijding van 'de ondermijning', maar in een wereld waarin criminelen alleen al in Nederland volgens deskundigen tientallen miljarden omzetten, is dat volgens de G4 een druppel op de gloeiende plaat.