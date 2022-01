Halsema: NVWA moet flitsbezorgers strenger controleren op verkoop alcohol aan minderjarigen

Een koerier van boodschappenbezorgdienst Getir tijdens een bezorging. Beeld ANP

Handhaving van het verbod ligt bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), die binnenkort een brief of telefoontje van de burgemeester kunnen verwachten waarin deze omissie aangekaart wordt.

Onlangs werd in een reportage van Het Parool duidelijk dat het voor jongeren kinderlijk eenvoudig is om via flitsbezorgers, bedrijven waarmee via apps boodschappen besteld en snel daarna bezorgd worden, alcoholische dranken te bestellen. Pubers doen dat vaak door een bezorgnotitie achter te laten bij de bestelling: “Ik ben niet thuis, lever de bestelling maar af aan mijn zoon/dochter,” waarna de koerier nietsvermoedend bier en wijn of sterkedrank afgeeft aan minderjarigen.

Hameren

“De NVWA ziet toe op de handhaving,” zei Halsema woensdagmiddag, in reactie op vragen van de ChristenUnie. “Maar ik ben het met u eens dat dit weinig lijkt te gebeuren, met name bij bezorgdiensten. Ik zal mij in verbinding stellen met NVWA en er op hameren dat die handhaving plaats vindt.”