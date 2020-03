Halsema noemt lockdown ‘gruwelijke maatregel’

Beeld ANP

De burgemeester zegt dit zondagmiddag in het tv-programma Buitenhof. “Wij zijn bereid als burgemeesters om verregaande maatregelen te nemen als dat noodzakelijk is”, aldus Halsema. “Maar we hebben liever dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen, dan hoef je mensen niet op te sluiten in hun huizen, want dat is een gruwelijke maatregel.”

Halsema reageert daarmee op de aanzwellende roep om een lockdown, de facto een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. België heeft inmiddels zo’n regime afgekondigd, maar Nederland kiest daar niet voor vanwege de ingrijpende gevolgen die dat heeft voor de samenleving.

Juist in Amsterdam zou verplicht binnen blijven enorm veel impact hebben. “Het is goed dat jongeren nog buiten kunnen zijn en niet opgesloten zitten in kleine flatjes. (...) De meeste mensen wonen in hele kleine appartementen. Voor jongeren en kinderen is het dramatisch, als ze thuis moeten blijven.”

Strengere maatregelen

Wel geldt het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden tot andere mensen. Maar dit weekend blijkt dat dit op drukke plekken zoals het Vondelpark, de Dappermarkt of het Amsterdamse Bos steeds moeilijker wordt. Zondagochtend zijn strengere maatregelen afgekondigd om drukte op de warenmarkten te voorkomen.

“De huidige drukte is heel zorgelijk. Mensen moeten thuisblijven als uitgangspunt nemen,” vindt de burgemeester. “Even een ommetje maken moet kunnen, of genieten van de zon. Maar als je buiten bent, ga het park niet in, als het druk is op de markt, ga er dan niet op. Afstand houden is cruciaal.”

Overigens geeft Halsema ook aan dat Amsterdam en de andere grote steden de maatregelen die het kabinet neemt, direct zal uitvoeren, ook als dat een lockdown van de stad betekent.