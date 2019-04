Halsema: niet UEFA maar gemeente gaat over voetbaldorp

Dat zegt de burgemeester in reactie op het bericht dat wie geen kaartje heeft, met een miljoen anderen terechtkan in een immense fanzone op het Museumplein.



Halsema: "We hebben met ergernis kennis genomen van de uitspraken van de UEFA. In het verleden zijn inderdaad afspraken gemaakt over een plek voor voetbalfans in de stad tijdens het Euro2020. Maar het is de gemeente die beslist hoe en waar we dat gaan organiseren en niet de UEFA. De plannen zijn nog niet definitief. Als de opzet bekend is, dan worden de bewoners als eerste geïnformeerd."



Speciale editie

Het EK Voetbal in 2020 wordt een speciale editie, zei toernooidirecteur Martin Kallen van de UEFA, de Europese voetbalbond, donderdagochtend tegen Het Parool. Voor het eerst zal het toernooi langs twaalf steden gaan, waaronder Amsterdam.



Tussen het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum zouden liefhebbers alle wedstrijden, ook die in de andere steden, kunnen volgen op twee grote schermen. Het andere deel van het veld, richting Concertgebouw, is bestemd voor een voetbaldorp, met activiteiten en entertainment.



Een miljoen bezoekers

De UEFA verwacht dat tijdens dit toernooi circa één miljoen bezoekers naar het plein komen. Kallen verwacht niet dat het EK voor te veel drukte zal zorgen, zei hij donderdag.



"Vergeet niet dat Amsterdam zichzelf heeft aangemeld voor dit toernooi, dus de gemeente denkt zelf dat ze dit aankan. Bovendien zullen de voetbalsupporters een deel van de toeristen vervangen. Ik zou mij hierover niet veel zorgen maken."



Vier wedstrijden

In de Johan Cruijff Arena worden vier wedstrijden gespeeld en als het Nederlands elftal zich kwalificeert, zal Oranje hier zeker twee keer spelen. Amsterdam verwelkomt zo'n 54.000 voetbalsupporters per wedstrijd.



Op 12 juni begint de kaartverkoop. Een loterij zal bepalen wie de kaartjes mag kopen.