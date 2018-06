Halsema niet meer gelieerd aan My Red Light

Start Foundation is een maatschappelijke investeerder die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt. In Amsterdam is de organisatie betrokken bij My Red Light, een bordeel op De Wallen. Start Foundation heeft een lening van 1,6 miljoen euro verstrekt waarmee het vastgoed van My Red Light is gefinancierd.



Vertrek

"Het is voor 99 procent zeker dat Halsema vertrekt," aldus medebestuurder Han Noten van Start Foundation. "Dat heeft ze me telefonisch medegedeeld. De beslissing is alleen nog niet geformaliseerd."



Start Foundation is eveneens gelieerd aan de Amsterdamse online dienstverlener Swink. Dat bedrijf faciliteert werk aan mensen met een stoornis in het autismespectrum.



Begrip

Noten heeft begrip voor de beslissing van Halsema. De bestuursfunctie bij Start Foundation neemt slechts enkele dagen per maand in beslag, zegt Noten, maar Halsema wil zich volledig richten op het burgemeesterschap.



Noten zelf combineert het bestuurswerk bij Start Foundation met het burgemeesterschap van Dalfsen, in Overijssel. "Maar Dalfsen is geen Amsterdam."



De bezoldiging voor het viertallige bestuur van Stichting Start Foundation, waarin ook Annemarie van Gaal zit, is ruim 40.000 euro, aldus het jaarverslag.



