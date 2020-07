Halsema: naamswijziging Coentunnel in handen van Amsterdammers

Burgemeester Femke Halsema. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“We gaan stadsgesprekken voeren over discriminatie en racisme en willen de bevolking zelf de gelegenheid geven om een keuze te maken,” zei Halsema woensdagavond tijdens een debat over de kwestie.

Denk en GroenLinks pleiten al langer voor een nieuwe naam voor de tunnel, ook de Partij voor de Dieren en de SP zijn daar voor. Dit vanwege de slachtingen die toenmalig gouverneur-generaal J.P. Coen heeft aangericht in Indonesië. Maar gezamenlijk hebben deze partijen nog geen meerderheid. “We verschillen niet van mening over het historische oordeel over Coen, maar op dit moment ben ik er niet voor,” zei Halsema woensdagavond.

De burgemeester wil nog geen definitief oordeel vellen over de vraag of de tunnel onder het IJ een nieuwe naam moet krijgen. “We moeten de discussie over de geschiedenis in z’n geheel voeren, en niet op basis van incidentele verwijzingen of monumenten in de stad.”

Halsema wil het maatschappelijk debat afwachten, via een serie debatavonden, en een onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de positie van discutabele standbeelden en straatnamen in de openbare ruimte. Volgens haar ging het ook zo in de jaren 50, toen de naam van de Stalinlaan werd veranderd in Vrijheidslaan, onder druk van de publieke opinie.

Dat Halsema het oordeel aan de stad laat is op zich al een beleidswijziging, want in 2015 had toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan nog het standpunt dat het niet verstandig was om de tunnel een andere naam te geven, omdat de tunnel ‘een belangrijk oriëntatiepunt is in het weg- en waterverkeer’.

Volgens een zegsman van Rijkswaterstaat, die de Coentunnel beheert, is de naamgeving van het object een zaak van Amsterdam, omdat het binnen de gemeentegrenzen ligt. Het is gebruikelijk dat het stadsbestuur hierbij advies vraagt aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.

Het laatste woord is echter nog niet gesproken over de kwestie, Denk-fractievoorzitter Mourad Taimounti gaf na het debat aan dat hij wil dat de gemeenteraad kleur bekent en heeft voor donderdag een hoofdelijk stemming aangevraagd.