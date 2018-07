Halsema na terreuraanhoudingen: 'Veiligheidsapparaat werkt'

Dat zei burgemeester Femke Halsema woensdagmiddag tijdens een debat over de kwestie. Forum voor Democratie had het onderwerp op de agenda gezet nadat begin juli de aanhoudingen waren verricht. De partij maakt zich zorgen over de jonge leeftijd van één van de verdachten.



Raadslid Annabel Nanninga wilde onder meer weten of de jongste verdachte al in beeld was van de veiligheidsdiensten.



Dat kon Halsema bevestigen. "Hij was al een jaar in beeld en er was zicht op hem. Daarom kon hij opgepakt worden," zei de burgemeester.



"Dat zo'n jongen van 15 met deze ideeën rondloopt is natuurlijk buitengewoon ernstig. Maar dát hij is opgepakt geeft aan dat het apparaat werkt."



Voorarrest verlengd

Halsema zei ook dat het voorarrest van de 27-jarige verdachte woensdag met 90 dagen is verlengd. Deze zomer gaat Halsema zich verdiepen in het radicaliseringsbeleid van de gemeente.



Ze wil onder meer langs bij een groep jongerenwerkers in Oost, waar het volgens Forum voor Democratie de laatste maanden onrustig is. Zij maken zich zorgen over de aandacht van het stadhuis voor de problemen op straat.



In september volgt een groot debat van de burgemeester met de gemeenteraad over de nieuwe koers die de gemeente gaat varen.



Eerder gaf waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen al aan dat de stad wat hem betreft ook weer om tafel moet gaan met moskeebesturen, ook als die orthodoxe varianten van de islam zoals het salafisme aanhangen.



