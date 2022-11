Halsema na grove fout bij politie: preventief fouilleren definitief van de baan

Halsema had beloofd het preventief fouilleren alleen definitief door te zetten als de proeven goed zouden verlopen. Beeld ANP / ANP

Aanleiding voor het definitief stopzetten van de proef zijn de onbevoegde controles door de politie ruim een week geleden in Nieuw-West. In een jongerencentrum werden jongeren en begeleiders gefouilleerd terwijl was afgesproken dat de politie niet uit het vooraf vastgestelde gebied zou gaan en geen inpandige controles zou uitvoeren.

De politie overschreed daarmee de gemaakte afspraken: voorbijgangers zouden alleen indien noodzakelijk worden gecontroleerd, met behulp van technische hulpmiddelen als detectiepoortjes en handscanners. Bovenal moest worden voorkomen dat er etnisch zou worden geprofileerd: het onevenredig vaak staande houden van mensen met een migratieachtergrond.

Dat is dus niet gelukt. Halsema had beloofd het preventief fouilleren alleen definitief door te zetten als de proeven goed zouden verlopen. De burgemeester bevestigt desgevraagd dat de driehoek heeft besloten dat er dan ook geen sprake zal zijn van een nieuwe proef en dat preventief fouilleren ook niet op reguliere basis zal plaatsvinden.

Vertrouwen in de overheid

Het jongerencentrum waar de politie ten onrechte naar binnen dient als toevluchtsoord voor jongeren uit Nieuw-West, overwegend met een Marokkaanse-Nederlandse achtergrond. Het centrum, een partner waar de gemeente goed mee samenwerkt, spant zich in om jongeren tijdens rellen van de straat te houden, iets wat ook bij de politie bekend is.

Halsema noemde de onbevoegde wapencontroles vorige week ‘zeer ernstig’ en zei dat de acties niet bijdragen aan het vertrouwen in de overheid en de veiligheid van de buurt. Ze voegde daaraan toe dat het fouilleren tot veel discussie en emoties in de stad heeft geleid. “Wij betreuren zeer dat enkele onbevoegde controles juist een averechts effect kunnen hebben.”

De politie heeft inmiddels excuses aangeboden aan het jongerencentrum en doet intern onderzoek naar de overschrijding van haar bevoegdheden. Onbekend is wanneer dat onderzoek wordt gepresenteerd. Donderdag gaat Halsema met de Amsterdamse gemeenteraad in debat over de zaak.