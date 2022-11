Halsema: moskeeën hebben zelf de deur hard dichtgeslagen

Burgemeester Femke Halsema Beeld Getty

Donderdagmiddag zei burgemeester Femke Halsema in een verhit debat dat ze het betreurt hoe het overleg tussen haar en de moskeebesturen is gegaan. Twee weken geleden werd aan moskeebestuurders gevraagd om een steunverklaring voor de lhbtq-gemeenschap te ondertekenen. Zij vonden dat stigmatiserend en zeiden de bijeenkomst met Halsema daarop af.

Volgens Halsema is de steunverklaring niet stigmatiserend, omdat er al langere tijd een stigma op de moslimgemeenschap zit met betrekking tot lhbtq-geweld. “Ik heb die relatie altijd betwist. Het probleem van lhbtq-geweld is veel ingewikkelder. Het ligt onder meer in de straatcultuur en komt voor in verschillende religieuze groeperingen.”

Een ondertekende steunverklaring zou juist ‘de-stigmatiserend’ moeten werken. Halsema voegde daaraan toe dat in ‘alle rust en beslotenheid’ een concept-statement besproken kon worden. Dat zou ook voorgelegd worden aan andere religieuze groepen. “Maar in plaats van op maandag met mij te gaan zitten en praten over wat wel en niet goed was, op een prettige manier, zijn ze publiek gegaan met heel harde oordelen. Vervolgens heeft iedereen de bijeenkomst afgezegd.”

Zelfreflectie bij Halsema

Met name raadslid Sheher Khan van Denk was kritisch op de burgemeester. Hij was het er niet mee eens dat moskeebestuurders voor ‘publieke polarisatie’ hebben gezorgd en vond dat Halsema de-escalerend had moeten optreden. Hij verwees ook naar het feitenrelaas waaruit blijkt dat moskeebestuurders eerder al hadden aangegeven geen statement te willen ondertekenen.

Ook vanuit de coalitiepartijen klonk kritiek. PvdA zei dat er onterecht het beeld is ontstaan dat het probleem vooral bij moskeebestuurders ligt en D66-raadslid Ilana Rooderkerk vroeg de burgemeester om zelfreflectie, maar Halsema bleef achter haar standpunt staan en zei ‘verbaasd’ te zijn over de gang van zaken. Halsema: “De deur is best wel hard in mijn gezicht dichtgeslagen en dat betekent dat ik nu met andere organisaties contact ga zoeken.”

In het debat ging het onder meer over islamitische lhtbi-organisaties en vrouwenorganisaties. De burgemeester benadrukte mede hierdoor meermaals dat de moskeebestuurders niet de hele islamitische gemeenschap vormen. “Ik heb er wat moeite mee dat de moskeeën gezien worden als de moslimgemeenschap.”

Gesprek gaande houden

De gemeenteraad was het er in grote getale over eens dat het gesprek met moskeebestuurders wel gaande moet blijven. Ze vroegen om een ‘uitgestoken hand’. Diederik Boomsma (CDA) stelde daarom voor om als gemeenteraad het heft in handen te nemen. Hij kon op veel steun rekenen van andere raadsleden.

Halsema zei het initiatief op prijs te stellen, maar zegt dat de moskeebestuurders nu eerst aan zet zijn. “Als moskee-organisaties het overleg willen hervatten, sta ik er alleszins voor open. Maar ik moet signalen krijgen dat hier belangstelling voor is.”