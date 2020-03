Halsema: momenteel vijf Amsterdammers besmet, geen reden tot paniek

Burgemeester Femke Halsema tijdens een persconferentie vorige week over het coronavirus in Amsterdam. Beeld ANP

Momenteel zijn er vijf besmettingsgevallen in Amsterdam bekend, vertelt ze. ‘Wel kan het daadwerkelijke aantal hoger liggen, want het kan zo zijn dat mensen die heel milde klachten ervaren zich niet laten testen.’

Een van de vijf coronapatiënten is werkzaam voor de gemeente, meldt Halsema. Desondanks geldt voor de medewerkers hier dat ze gewoon hun werk kunnen blijven doen. Er is volgens de burgemeester namelijk geen noodzaak om bedrijven of scholen te sluiten.

‘Containment fase’

De stad verkeert momenteel in de ‘containment fase’, wat inhoudt dat het nieuwe coronavirus zo goed mogelijk wordt beheerst. Als het aantal besmettingen snel op gaat lopen, komt de stad in een nieuwe fase terecht. Dan wordt het namelijk lastiger om de bron te achterhalen en zal het niet meer mogelijk zijn om iedereen te testen, aldus de burgemeester.

Op de vraag of zorgverleners de druk in verband met het virus nog aan kunnen, reageert Halsema positief. ‘Het is wel heel druk op de huisartsenpost en er wordt ook veel gebeld. Vooralsnog kunnen de zorgverleners het aan.’

Evenementen afgelasten

In samenwerking met de vertegenwoordigers van andere veiligheidsregio’s en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) wordt er wel nagedacht om evenementen op een later moment eventueel te beperken of af te gelasten. Op dit moment kunnen evenementen gewoon doorgaan.

Wel geeft Halsema een voorbeeld van het dancefeest Don’t Let Daddy Know dat vrijdagavond wordt gehouden in de Rai dat is ingeperkt. Dit had volgens haar meer te maken met een groot aantal bezoekers dat liever niet meer kwam.

‘Mensen worden niet gehinderd om zelf voorzorgsmaatregelen te nemen.’ De burgemeester zegt in het interview dan ook te begrijpen dat Amsterdammers zich zorgen maken. ‘We weten niet precies hoe ernstig de ziekte is. We weten niet hoe hoog de sterftekans is, alleen leren we dat die veel lager is dan de griep. Desalniettemin kan je er wel flink ziek van worden.’