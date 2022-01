Halsema: meer aanvragen voor evenementen dan ooit

De voorbereiding voor Pride Amsterdam is begonnen, al is de vraag of het in zijn vroegere vorm kan doorgaan. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

De voorbereiding voor grote publieksevenementen zoals rond Koningsdag en Pride Amsterdam is inmiddels begonnen, maar de burgemeester waarschuwt dat organisatoren ook dit jaar rekening moeten houden met beperkingen en extra maatregelen.

Door de vele aanvragen kunnen niet alle aanvragen een plek krijgen in de hoofdstad, aldus de burgemeester. De evenementen waar al voordat de coronacrisis uitbrak kaarten voor zijn verkocht, krijgen voorrang ‘om zo een strop voor bezoekers en organisatoren te voorkomen.’

Ze schrijft verder dat het nog onduidelijk is of en hoe de evenementensector zich zal herstellen. ‘Er is wel wat optimisme over het perspectief na de huidige golf van besmettingen met de omikronvariant, maar optimisme was er vorig jaar ook na de vaccinaties en 2021 is opnieuw een rampjaar gebleken.’

Muziekfestivals

De gemeente werkt momenteel aan nieuw beleid voor muziekfestivals. Uitgangspunten daarbij zijn volgens Halsema het behouden van de positie als stad van toonaangevende en progressieve muziek en cultuur, de impact van festivals op onder meer omwonenden, en duurzaamheid. Het streven is dat de gemeenteraad hier eind dit jaar of begin volgend jaar over beslist.