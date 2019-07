Halsema: maatregelen tegen lachgas uit de bakfiets

Met de verkoop van lachgas in Amsterdam weet een aantal ondernemers goed geld te verdienen. De politie en gemeente staan erbij en kijken ernaar. Burgemeester Femke Halsema zint op maatregelen.

Het Amsterdamse bedrijf Ufogas verkoopt ballonnen met lachgas op straat zonder vent­vergunning. Op het Leidseplein, het Rembrandtplein, de Reguliersdwarsstraat en de Wallen staan dertien bakfietsen met gasflessen die het uitgaanspubliek bedienen. De autoriteiten zijn er niet blij mee, maar staan machteloos.

Ufogas is sinds maart actief in de stad en opereert zeven dagen per week, van de avond tot de vroege ochtend, soms met veertig medewerkers. Een ballon kost vijf euro, voor drie ballonnen betaal je een tientje. De omzet per avond bedraagt naar schatting tienduizenden euro’s.

De bedenker van Ufogas is Deniz Üresin, een 25-jarige Amsterdamse ondernemer. Om het lachgas op straat te kunnen slijten, heeft Üresin de mazen in de wet gezocht en gevonden. Ufogas opereert officieel als koeriersbedrijf. Als mensen op het Leidseplein online lachgas bestellen, levert Üresin terstond. Juridisch gezien mag de levering een kwartier duren, legt een politieagent uit. Als in die periode een nieuwe bestelling volgt, schuift de termijn weer een kwartier op, waardoor Ufogas feitelijk niet van de verkoopplekken in de stad hoeft te vertrekken.

Nog drukker op straat

Het is ondoenlijk te controleren of Ufogas alleen online bestellingen levert of ook ‘gewoon’ aan passanten verkoopt. Met zijn handelwijze onttrekt Üresin zich aan de verplichte ventvergunning voor verkoop op straat. Als andere koeriersdiensten op dezelfde manier zouden gaan opereren – denk aan de verkoop van pannenkoeken, bier of hamburgers – wordt het nog drukker in de stad.

De Amsterdamse politie en handhaving hebben geprobeerd Ufogas van de uitgaansplekken te weren, maar telkens als de gasflessen met een proces-verbaal in beslag werden genomen, haalden de autoriteiten bakzeil. Er is geen juridische basis om een overtreding vast te stellen. Om zich daarvan te verzekeren heeft Üresin een advocaat in de arm genomen.

Burgemeester Femke Halsema zint op maat­regelen. “We willen tegen deze vorm van lachgasverkoop optreden,” aldus haar woordvoerder.

Ook de politie zit met Ufogas in de maag. Openlijke verkoop en gebruik van lachgas­ballonnen wekken de indruk dat in de stad alles kan. Dat maakt handhaving van de openbare ­orde moeilijker, merkt de politie.

Verboden

Met andere burgemeesters heeft Halsema het kabinet gevraagd of lachgas weer in de Geneesmiddelenwet of op de Opiumlijst kan worden opgenomen. Ze laat ook onderzoeken of gebruik van lachgas kan worden verboden via de APV (algemene plaatselijke verordening). Eenvoudig is het niet, omdat lachgas dan aantoonbaar voor overlast moet zorgen.

Ufogas zegt alles in het werk te stellen om overlast te voorkomen. Het bedrijf heeft eigen beveiligers in dienst, meet zich met het dragen van gele hesjes een vorm van handhavende autoriteit aan en geeft verkopers stoffer en blik om gebruikte ballonnen te verwijderen. “We houden het juist gezellig in de stad,” aldus Üresin.