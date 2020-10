Halsema maakt kans op prijs voor beste burgemeester ter wereld

Burgemeester Halsema tijdens de opening van de proef-teststraat van GGD Amsterdam en TNO op het RAI-terrein. Beeld ANP

Ambtenarenblad Binnenlands Bestuur meldt dat Halsema een van de zestig genomineerden is.

De prijs staat dit jaar in het teken van het coronavirus en hoe goed de burgemeesters hun stad dienen met zekerheid en bescherming. Criteria zijn verder: moed, ijver en integriteit. De lijst wordt nog aangevuld. Op dit moment staan er zestig burgemeesters op uit dertig landen.

The World Mayor Prize wordt uitgereikt door de City Mayors Foundation, een internationale denktank over lokaal bestuur van professionals uit Europa, de Verenigde Staten en Azië. Het is een open lijst: iedereen kan een burgemeester nomineren.

In januari wordt de shortlist bekendgemaakt, later in 2021 de winnaar.