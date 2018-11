Halsema: Leidseplein niet veilig te krijgen voor Van den Heuvel

Dat zei burgemeester Femke Halsema woensdagmiddag in een debat met de gemeenteraad.



Die wilde opheldering nadat duidelijk werd dat Van den Heuvel al een tijdje niet meer kan aanschuiven in de studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein, vanwege ernstige bedreigingen.



Daarom is Van den Heuvel gevraagd vanuit een andere studio zijn bijdragen te doen in de uitzending in het programma. De gemeenteraad sprak unaniem de afschuw uit over de noodzaak hiervan.



Volgens Halsema is het ondoenlijk om John van den Heuvel te omringen met zoveel veiligheidsmaatregelen, dat hij alsnog zijn bijdrage kan leveren vanuit de studio aan het plein.



Onvoldoende zekerheid

De burgemeester suggereerde dat zowel Van den Heuvel als het Leidseplein bedreigd worden door de tegenstanders van de misdaadjournalist, waardoor het niet verantwoord is om hem nabij het plein aan het werk te laten.