Halsema leest studenten de les over burgerlijke ongehoorzaamheid

Docenten en medewerkers UvA: ‘Dit was onnodig’

Niet alleen studenten, ook docenten en medewerkers van de UvA uiten hun ongenoegen over de manier waarop de bezetting van het Binnengasthuis maandag werd opgedoekt. Zo liet de ondernemingsraad (OR) van de faculteit geesteswetenschappen donderdag weten dat de ontruiming hen ‘zorgen baart’. Hoewel de meningen over de legitimiteit van bezetting als politiek drukmiddel binnen de OR verdeeld zijn, vindt het orgaan het inschakelen van de ME na 22.00 een ‘bot instrument dat heroverwogen dient te worden’.

Ook UvA Rethink, een actiegroep van zo’n 350 medewerkers, publiceerde een brief waarin de politie-inzet wordt veroordeeld. “De ontruiming was onnodig,” zegt Enzo Rossi, universitair hoofddocent politicologie. “Het gebouw was al sinds juli gesloten en werd nergens voor gebruikt.” Rossi vindt het hypocriet dat de universiteit zegt een open debat aan te willen gaan, maar protesten gewelddadig laat onderdrukken.

Ook andere actiegroepen van medewerkers, zoals Scientist Rebellion en Casual UvA, hebben van zich laten horen. Ze willen dat de UvA verantwoordelijkheid neemt voor de manier waarop ‘studenten zijn geslagen met wapenstokken en met knieën op de grond werden gehouden’. Dat deze politie-inzet een consequentie is van het overtreden van de wet, vindt Rossi geen valide argument. “Ja, bezetten is illegaal,” zegt hij. “Maar stel je voor dat protestbewegingen in het verleden alleen maar legaal toegestane acties zouden hebben uitgevoerd, dan zouden we niet zijn waar we nu zijn.”