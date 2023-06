Halsema leest per ongeluk oude toespraak voor aan veteranen

Burgemeester Femke Halsema. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

De veteranen in Amsterdam mogen dan wat ouder zijn, vergeetachtig zijn ze zeker niet. Afgelopen zaterdag sprak burgemeester Halsema ze tijdens de Amsterdamse Veteranendag toe. Daar zaten ze, netjes, toen de burgemeester het woord nam en zei dat het de ‘eerste bijeenkomst na de pandemie’ was.

Vele hoofden gingen omhoog: de eerste bijeenkomst was toch vorig jaar al? Halsema ging verder – hadden ze dit niet ook al eerder gehoord? – en begon over de oorlog in Oekraïne ‘die afgelopen februari’ was begonnen. Dit kan niet kloppen, dachten de veteranen, en Halsema had het zelf ook door: dit klopt niet.

Ze improviseerde, wetende dat onder haar neus een oude speech lag. De speech die zij een jaar eerder had voorgelezen en die door een medewerker per ongeluk opnieuw was uitgeprint. In de coulissen gingen de nekharen overeind staan, zegt een woordvoerder van de burgemeester, maar ingrijpen was geen optie meer. De toespraak en het ritueel zouden daarmee onderbroken worden.

Het had over Bosniëveteraan Pieter moeten gaan

Niet iedereen had door dat Halsema overstapte op een geïmproviseerd verhaal. ‘Er moet toch een moment zijn geweest dat ze erachter kwam dat alles wat ze vertelde oud nieuws was?’ schrijven veteranen aan Het Parool. ‘Dat ze het exact zelfde verhaal een jaar eerder had verteld? Of interesseert het haar werkelijk niet?’ Het kwaad was duidelijk al geschied.

Halsema’s speech had over Bosniëveteraan Pieter moeten gaan. Hij had de kogels letterlijk langs zijn broekspijpen voelen gieren. Na zijn tijd bij defensie diende hij bij de politie. Zijn opa had in het verzet gezeten, was gearresteerd en in gevangenschap gestorven. Toen Pieter ooit werd gevraagd wat een veteraan is, was zijn antwoord: veteranen zijn mensen die er ooit voor hebben gekozen om een stap verder te zetten om mensen te helpen.

Halsema steunt dat volmondig: “Die omschrijving toont hoe u, veteranen, ons inspireert om een ander te hulp te komen. Ook Amsterdammers die niet gediend hebben, kunnen zo, door uw voorbeeld, die medemenselijkheid in zichzelf proberen aan te spreken.”

1700 Amsterdamse veteranen

Halsema geeft wekelijks meerdere speeches, per jaar misschien wel een paar honderd. Fouten worden gemaakt, hoe pijnlijk ook. Haar woordvoerder beaamt dat het voorval vervelend is, maar zegt dat de boodschap die zaterdag werd uitgesproken blijft staan: de veteranen hebben het verschil gemaakt en zijn een rolmodel voor een nieuwe generatie Amsterdammers.

Amsterdam telt ongeveer 1700 veteranen. Zaterdag is de officiële Veteranendag in Den Haag, waarop circa honderdduizend Nederlandse oud-strijders worden geëerd. De koning speldt die dag zeventig veteranen een medaille op. De organisatie verwacht rond de 80.000 bezoekers.

David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl