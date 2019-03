Halsema: 'Leerlingen Cornelius Haga in parallelle samenleving'

Dit zei ze zondagmiddag in een interviewprogramma in De Balie.



In een vraaggesprek met de Amsterdamse imam Yassin Elforkani reageerde ze op het nieuws dat een deel van de leiding van de islamische school Cornelius Haga Lyceum, waarop 174 leerlingen zitten, banden hebben of hadden met terroristische organisaties en dat de leerlingen antidemocratisch onderwijs krijgen, met een, zoals ze dat omschreef, 'afkeer van de democratische rechtsorde.'



Aftreden

Halsema en wethouder Marjolein Moorman van Onderwijs eisen dat het bestuur van de school aftreedt en dat de inspectie toegang krijgt op de school. "Het is erg belangrijk wat de komende weken gebeurt."



Dat de AIVD en de NCTV met deze signalen naar buiten kwamen, is volgens Halsema 'heel uitzonderlijk'. De zaak is nog niet concreet genoeg voor een strafrechtelijk onderzoek, waarover het Openbaar Ministerie uiteindelijk beslist en ook de openbare orde is niet in gevaar. De gemeente staat hierdoor tamelijk machteloos.



Dilemma

"Voor ons is dit een groot dilemma. We hebben alleen zeggenschap over de huisvesting. De minister gaat over de inhoud van het onderwijs."



Elforkani heeft de afgelopen dagen met ouders gesproken en hoort dat een aantal denkt dat dit nieuws past in een anti-islamcampagne. Halsema hoopt dat de ouders zich realiseren dat de gemeente de moslimgemeenschap probeert te beschermen tegen populisme, rechts-extremisme, maar ook tegen antidemocratisch onderwijs. "Het is belangrijk dat de islamitische gemeenschap hierachter staat."



