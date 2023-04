Halsema laat zeven toeristenwinkels in Amsterdam-Centrum sluiten vanwege verkoop ‘hennepjoints’

Zeven souvenirshops in Centrum worden geslopen op last van de burgemeester. Beeld Ramon van Flymen

Het gaat om toeristenwinkels aan de Dam 13, Damrak 10, Damstraat 2, 23 en 30, Rokin 50 en een zaak aan het Singel op de Bloemenmarkt.

Het zijn allemaal winkels van Q&Q Tabak & Souvenirs B.V. van Davoud Quadri (44), die de laatste jaren een fors aantal souvenirwinkels overnam.

Criminaliteit

Volgens Halsema heeft de verkoop van de softdrugs in de toeristenwinkels ‘een nadelig effect op de openbare orde’ en trekken de winkels criminaliteit aan. Ze wil ‘een signaal afgeven dat opgetreden wordt tegen de verkoop van joints vanuit winkels’, meldt de gemeente.

Volgens de sluitingsbevelen zijn op 23 maart tien winkels gecontroleerd en werd in zeven van die winkels softdrugs aangetroffen. In totaal ging het om 2540 doorgedraaide joints met 1270 gram hennep. Uit de administratie die in één van de winkels is aangetroffen, blijkt volgens de gemeente dat 12100 ‘hennepjoints’ zijn ingekocht in 2022.

Een advocaat heeft namens de winkeliers aangevoerd dat die ‘geen producten in strijd met de Opiumwet hebben verkocht’ en dat ‘de verwijzing naar de betreffende producten als “joints” onjuist is’.

‘Het is legaal’

De ‘joints’ zijn ingekocht bij Mister CBD B.V. van Alexander Taytelbaum. Die spreekt in een e-mail aan Het Parool van ‘wederrechtelijk handelen’ door de gemeente nu die ‘nog eens 7 winkels op toplocaties sluit vanwege de verkoop van CBD hennepproducten’. Volgens Taytelbaum zit in zijn producten maximaal 0,3% aan THC (de werkzame stof). ‘Sinds 2019 verkoop ik via diverse platformen aan ondernemers (Cannabis-Zero.nl) en particulieren (CBD-Koning.nl) CBD wiet, hasj, rocks en joint producten (CBD hennep). Deze producten kan ik vrij verkopen vanwege de legale status die CBD producten hebben in Europa’.

Volgens Taytelbaum zijn zowel zijn CBD-olie als CBD-hennep legaal. Het Europese Hof heeft twee Franse ondernemers vrijgesproken die voor de verkoop van CBD-hennepproducten waren veroordeeld. Daaruit maakt hij op dat de verkoop ook in Amsterdam legaal is.

Taytelbaum kondigt aan dat Davoud Quadri en hij de sluitingen juridisch zullen aanvechten.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: