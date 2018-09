Halsema laat twee panden sluiten na vondst drugs en wapens

Tijdens een doorzoeking in de Zamenhofstraat vond de politie op 2 augustus ruim 16 kilo amfetamine, blokken van ruim 2 kilo hennep, 15 mdma-pillen, een pistool, een geluidsdemper en meerdere geweren.



In het andere pand lagen meer dan een kilo hennep, blokjes hasj en wederom een aantal geweren. Er werden bovendien een aantal jerrycans aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor een chemisch drugslaboratorium.



Een politiewoordvoerder geeft aan dat de twee vondsten in hetzelfde onderzoek zijn gedaan en dat er meerdere aanhoudingen zijn verricht. De sluitingen door Halsema zijn voor onbepaalde tijd en per direct van kracht.



Cocaïne

Elders in Noord liet Halsema een woning in de Bruinvisstraat voor drie maanden dichttimmeren. In het huis vond de politie op 23 augustus bijna 13 kilo cocaïne. Ook in de Bruinvisstraat lagen diverse materialen die van pas komen bij het onderhouden van een drugslab.