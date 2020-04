Halsema: ‘Laat Koningsdag - de thuiseditie niet zomaar voorbijgaan’

Een virtuele Koningsdag en taptoe vanaf je balkon

Om toch nog een veilige en alternatieve Koningsdag te kunnen vieren wordt op 27 april het Kingsday VR Festival gehouden. Het live-evenement in virtual reality speelt zich af op de Dam in Amsterdam en bevat onder meer muziekoptredens en een lichtshow. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Voedselbank. Bezoekers kunnen bij de bar virtueel bier bestellen, losgaan op de dansvloer en kunnen ook de koning virtueel de hand schudden en hem feliciteren met zijn verjaardag.



Op Koningsdag mag er binnen de grachtengordel van Amsterdam niet worden gevaren.

De Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei vindt dit jaar vanwege de maatregelen tegen het coronavirus in klein gezelschap plaats. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn er onder anderen, publiek wordt opgeroepen thuis te blijven. Naast het koningspaar zijn ook premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema en voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei aanwezig op de Dam.

Het koningspaar legt een krans bij het Nationaal Monument. Daarna volgt het trompetsignaal taptoe, de twee minuten stilte en het Wilhelmus. Het Amsterdamse 4 en 5 comité roept professionele en amateur­muzikanten op om overal in de stad met de ramen open of op hun balkon het traditionele taptoe­signaal mee te spelen.

Meer dan honderd organisaties zouden op 5 mei een openbare vrijheidsmaaltijd organiseren, waar mensen kunnen praten over vrijheid. Om daar toch nog iets van door te laten gaan, hebben Joris Bijdendijk (chef van Rijks) en Samuel Levie (Food Cabinet) op uitnodiging van het comité een ‘vrijheidsmaaltijdsoep’ gemaakt. Het blik, ontworpen door Piet Parra, wordt op Bevrijdingsdag uitgedeeld.

Andere programma’s, zoals de Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet, worden doorgeschoven naar volgend jaar. Wel worden enkele verhalen als podcast verspreid of via een live­stream. Zo maken schrijver Abdelkader Benali en geluidskunstenaar Harpo ’t Hart de podcast De Soldaat van Zandvoort, over soldaat Bouali, die als Marokkaan in Franse dienst tijdens de oorlog aanspoelt in Nederland. Ook een aantal programma’s van Theater na de Dam worden aangeboden in digitale vorm.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.