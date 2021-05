Halsema krijgt niet-essentiële kunst cadeau en kiest kant van de cultuursector

Femke Halsema krijgt een kunstwerk van Lonneke van der Palen (links): een foto met daarop een badmat van de Action. Op de achtergrond de museumoprichters Bas Morsch (midden) en Leon Caren. Beeld Nina Schollaardt

“Wow,” roept burgemeester Femke Halsema als ze de afvaardiging van het Museum Voor Niet-Essentiële Kunst tegemoetloopt in het stadhuis. De initiatiefnemers, Leon Caren en Bas Morsch, ontdekten vorige week dat de burgemeester op haar Instagram een foto had gepost van de gevel van hun nog gesloten pop-up-museum in de Staalstraat. ‘Stil en terecht protest in de Amsterdamse binnenstad,’ had ze erbij gezet.

Het Museum voor Niet-Essentiële Kunst is officieel een winkel, maar moet op de eerste plaats worden gezien als bijtende kritiek op het huidige coronabeleid. Je kunt er kijken naar objecten die ‘niet-essentieel’ zijn, en wie wil kan ze nog kopen ook. Een deel is gemaakt door kunstenaars met materiaal afkomstig uit de Action en Primark, winkels aangemerkt als niet-essentieel maar die wél weer volop in bedrijf zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Femke Halsema (@burgemeesterfemkehalsema) op 25 May 2021 om 7:57 PDT

Caren en Morsch zagen Halsema’s bericht als een teken dat zij hun missie onderschrijft, dat zij ook vindt dat de kunsten altijd toegankelijk zouden moeten blijven, en stelden voor om een kunstwerk uit de ‘museumcollectie’ te schenken aan de stad Amsterdam: een foto van de hand van Lonneke van der Palen. “Dat vonden we het meest passen,” legt Morsch uit. “Het symboliseert heel krachtig wat kunstenaars doen: een heel banaal product – een bakmat van de Action – wordt verheven tot een sterk, autonoom beeld.”

Halsema benadrukte daarop nogmaals dat zij het Museum Voor Niet-Essentiële Kunst een ‘fantastisch initiatief’ vindt. “Het is ludiek, heel kritisch én volkomen terecht, want het valt niet te verdedigen dat je wel naar de Hema of de Action kan en niet naar een museum.”

De gemeente zal zich continu in blijven zetten voor de kunst- en cultuursector in de allerbreedste zin, belooft Halsema nadat ze de foto in ontvangst heeft genomen. Dus óók voor het nachtleven, óók voor jonge makers. “Kunst is het dna van de stad. In Amsterdam zullen wij niet snel zeggen dat je ook wel een dvd’tje kan opzetten.”

Het Museum voor Niet-Essentiële Kunst is nog geopend tot woensdag 26 mei, 18.00 uur. Dat is ook het laatste moment waarop geboden kan worden op artikelen.