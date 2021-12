Halsema: Kraakpand Hotel Mokum was ‘buitengewoon onveilig’

De krakers van Hotel Mokum aan de Marnixstraat verzetten zich tegen de aangekondigde ontruiming. Beeld Dingena Mol

Vanuit verschillende partijen kreeg de burgemeester vragen over de ontruiming van Hotel Mokum afgelopen zaterdag. VVD en CDA waren blij met de ontruiming, GroenLinks en SP waren minder enthousiast.

De burgemeester wees erop dat het niet haar beslissing was om het pand te ontruimen, maar die van het Openbaar Ministerie (OM). Onderzoek van de brandweer wees uit dat het pand – met uitzondering van het souterrain – ‘buitengewoon onveilig’ is. Trapleuningen zouden ontbreken, de elektra is provisorisch aangelegd en er zitten gaten in de vloer, zo bleek uit het onderzoek.



Instorting

Hoewel het souterrain relatief veilig is, zou er voor het gehele pand een gevaar van instorting bestaan. Het pand verbouwen zodat de krakers er zonder gevaren konden wonen, zou volgens Halsema te veel tijd kosten. “Dat heeft ertoe geleid dat het OM de beslissing op spoedgronden heeft genomen om het pand te ontruimen.”

Het onderzoek naar de brandveiligheid werd op verzoek van de eigenaars en de buren uitgevoerd, maar Halsema zei het niet relevant te vinden van wie het initiatief kwam. “Het oordeel van de brandweer is het enige waarop ik vaar.”

Twingo

De krakers gingen vrijdag nog in beroep tegen het besluit over de ontruiming, maar kregen geen gehoor bij de rechter. Een Renault Twingo die de krakers zaterdag voor de deur reden om het pand te beschermen, mocht ook niet baten.

Het aantal kraakpanden in Amsterdam is sinds kraken in 2010 illegaal werd, gestaag afgenomen. Ook Halsema heeft de afgelopen drie jaar een strenger beleid gevoerd. Hotel Mokum was het eerste pand in Amsterdam dat dit jaar werd gekraakt.